誇張畫面曝光！基隆民宅整片天花板崩落 水泥塊+鋼筋全裸露

〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵區百三街1棟樓高4樓建物，今（29日）早上11時左右，3樓客廳約15坪大天花板崩落，鋼筋裸露，4樓家具掉落3樓，2戶住戶原要雇工自行修繕，區公所獲知後介入安置。基隆市消防局晚間獲報，3樓住戶有患者臥病在床無法脫困，派遣消防隊員協助載運至安置處所。

基隆市消防局晚間7時許獲報，七堵區百三街99巷內1棟4層樓建物的3樓天花板崩落，消防隊員、警方獲報趕抵，赫見3樓客廳上方天花板崩落，鋼筋裸露，4樓家具掉落至3樓，出現一個大洞，3樓住戶因有1名患者臥病在床，無法跟家人一起被安置在北都飯店，消防隊員才協助將該名患者載運至北都飯店。

警消表示，陳姓屋主透露，昨天晚間宜蘭外海地震後，陳姓屋主住處3客廳天花板就出現裂痕，今天近午裂痕擴大加深，約15坪大客廳突然崩落，4樓家具都掉他住處，陳與4樓住戶，原本想自己雇工善後，後來通報里長、七堵區公所後，市府緊急介入協助安置2戶共8人到北都飯店安置。

消防人員指出，晚間7時許，陳姓一家四口要前往北都飯店時，因家中有人臥病在床，家人無力搬遷，陳男才向消防隊報案，協助患者載運至北都飯店安置。

基隆市消防局技正黃欽賢指出，該棟4層樓住戶，1、2樓均無住人，僅3、4樓有人住，基隆市消防局獲報到場後逐戶清查有無人受困，並維持警戒，確定無人受困，才收隊離開。

