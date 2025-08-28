為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中壢民宅暗夜火警 疑情侶吵架男怒燒棉被釀3傷

    桃園市中壢區寶慶街民宅2樓昨晚火警，消防人員到救火。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區寶慶街民宅2樓昨晚火警，消防人員到救火。（記者李容萍翻攝）

    2025/08/28 19:40

    〔記者李容萍／桃園報導〕民眾將消防隊救援影片PO上社群網路，指稱疑似情侶吵架，在中壢民宅惡意縱火。警、消今（28）日說，屋內1男2女當時均輕微煙嗆，預防性送醫插管治療，詳細起火原因仍待消防局火調科釐清，若涉嫌縱火，警方將依公共危險偵辦。

    桃園市消防局第二大隊昨晚9點27分獲報中壢區寶慶街民宅火警，調派消防人員25名、消防車8輛、救護車3輛救援，火勢在晚間9點44分撲滅，屋內40歲呂男、22歲溫女、20歲謝女嗆傷送醫治療。

    據了解，呂男、溫女是情侶，兩人疑似因細故吵架，呂男憤而燃燒衣物及棉被，造成2樓起火燃燒，所幸消防人員於到場10分鐘迅速撲滅火勢，不過其同在室內的謝姓女友人也遭殃，3人均因輕微煙嗆預防性送醫。

    消防局說，現場為地上5層、地下1層RC結構，6樓則是鐵皮加蓋建築物，起火層為2樓的一間套房，發現疑被燃燒的棉被，燃燒面積3平方公尺。

    中壢警分局普仁派出所獲報，立即派員到場交通管制疏導，詳細起火原因尚待火調科釐清。

    桃園市中壢區寶慶街民宅2樓昨晚火警，消防人員到場救火。（擷取 臉書粉專「大內壢生活分享」）

    桃園市中壢區寶慶街民宅2樓昨晚火警，消防人員到場救火。（擷取 臉書粉專「大內壢生活分享」）

    熱門推播