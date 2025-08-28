為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    超思案獲不起訴 陳吉仲：終還農業部清白公道

    北檢認定前農業部長陳吉仲在超思案中無圖利、不起訴，陳吉仲表示終於還農業部清白公道。（資料照，記者楊媛婷攝）

    2025/08/28 18:50

    〔記者楊媛婷／台北報導〕我國2023年因禽流感疫情導致雞蛋供應吃緊，農業部啟動緊急雞蛋進口專案，蛋價恢復平穩，時任農業部長的陳吉仲被控圖利，北檢調查後認定陳吉仲無圖利、不起訴簽結。陳吉仲今（28日）回應，不只還個人清白，也還農業部與協助進口夥伴公道。

    2023年全球爆發禽流感疫情，我國也是重災區，隨國內雞蛋短缺，黑市嚴重，為滿足國人需求，農業部啟動緊急雞蛋進口專案，並委託包含超思在內9家進口商進口。雞蛋供應平穩後，因超思進口巴西蛋爭議，陳吉仲等農業部官員與超思被告發圖利，北檢今調查結束，起訴超思負責人母女與畜產會專員，陳吉仲等則不起訴簽結。

    陳吉仲在臉書發文感謝司法還他清白，更還了當時認真盡責達成照顧農民、確保消費者權益目標的農業部人員公道。

    陳吉仲表示，因疫情導致雞蛋供應短缺時，蛋價上漲、黑市猖獗，因有雞蛋專案進口，黑市價格才能瞬間消弭。當時未調降雞蛋30%的進口關稅，避免傷害蛋農生計，也確保消費者吃得到合理價格的雞蛋，整體政策效益遠高於成本。

    陳吉仲說，當時雞蛋進口專案執行時，得到跨部會協助，才能讓許多國家例如泰國、巴西、土耳其和菲律賓等國家出口雞蛋到台灣，農業部和畜產會同仁不眠不休，從白天到夜晚、不分假日，就是要拚用最快的時間讓雞蛋進口，農業部當時也達成任務。

    陳吉仲感嘆，農業部門長期以來受到許多假消息的攻擊，尤其在專案進口雞蛋這個期間，許多非專業、排山倒海而來的假消息攻擊，甚至還有對岸認知作戰，但農業部人員仍堅守崗位，努力達到政策目標。

    在農業部服務超過7年的陳吉仲，表示自己在位期間，堅持的就是要照顧農民，包含完成推動農業三保一金，口蹄疫、傳統豬瘟、非洲豬瘟非疫區，解除遠洋漁業黃牌，營養午餐使用國產在地食材，農業部成立等。他強調自己從不後悔走這趟路，即使再發生一次，還是會堅持捍衛農民和消費者的政策。

