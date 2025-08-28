清大捐款事件控翁曉玲求償4千萬 曹興誠一審敗訴

前聯電董事長曹興誠。（資料照）

2025/08/28 18:51

〔記者張文川／台北報導〕國民黨立委翁曉玲在臉書發文，指責聯電前董事長曹興誠，未捐款1500萬給清大，曹興誠認為翁曉玲未經合理查證即散布不實，侵害他的名譽，向台北地院提出民事告訴，求償4098萬餘元；北院今認定翁曉玲是依據媒體報導和清大官網和臉書貼文，基於確信為真實而發表善意評論，應受言論自由保障，判曹興誠敗訴，翁曉玲免賠。可上訴。

曹興誠提告主張，翁曉玲自今年2月23日、3月3日，在她臉書貼文，憑空捏造他「應捐款1500萬元新台幣給國立清華大學」的基礎前提，再虛構查無曹興誠以個人名義的捐款事實，指責他沒有誠信、不殷實，曹認為翁曉玲未經合理查證，惡意評論詆毀他，貶抑他的社會評價，侵害名譽權，訴請翁曉玲移除貼文，並賠償4098萬7736元及利息。

曹興誠提告時指出，這4000多萬元是統計翁曉玲擔任4年立法委員所支領的薪資、助理費、辦公室租金、出差補助等，來自納稅人繳納的公帑，應當為公共利益服務，若獲判勝訴，將全數捐贈給陽明交通大學。

北院法官審理後，認為翁曉玲的貼文，是參考媒體新聞報導、清華大學網頁和臉書的發文章，有相當理由確信曹興誠因與沈君山對弈輸棋，而承諾沈捐款給清華大學；曹興誠未舉證證明翁曉玲是明知不實而故意捏造，或因重大過失、輕率、疏忽而不知其真偽，不能證明她未盡合理查證的義務。

判決指出，曹興誠是提案罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，其品性操守與公共利益相關，為可受公評之事；依據翁曉玲貼文內容及時序，可知她的發文動機並非專以毀損曹興誠的名譽為目的，而是對於有相當理由確信為真實的事進行評論。

法官認為，翁曉玲的發文內容中，也對曹興誠在臉書指稱包括她在內的多位立委和清華大學，有遭中國共產黨滲透疑慮的言論，加以回應評論，亦是對與公共利益有關、可受公評之事表達意見，屬善意評論，應受憲法言論自由的保障，故判曹興誠敗訴。

