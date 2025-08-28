為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃市1歲嬰全身傷、顱內出血不治 新手爸媽改以凌虐致死罪嫌究責

    桃園市1歲簡姓男嬰因急症送醫被發現全身有新舊傷、3處顱內出血點；桃檢起訴新手父母後傳出死訊，公訴檢察官將向法庭變更起訴法條。（記者余瑞仁攝）

    桃園市1歲簡姓男嬰因急症送醫被發現全身有新舊傷、3處顱內出血點；桃檢起訴新手父母後傳出死訊，公訴檢察官將向法庭變更起訴法條。（記者余瑞仁攝）

    2025/08/28 19:15

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市簡姓1歲男嬰2023年8月間因傷被新手爸媽送醫，醫院發現嬰兒臉色蒼白、全身多處新舊傷，懷疑受虐，通報市府家庭暴力暨性侵害防治中心移送檢方偵辦，夫妻倆否認虐子，桃園地檢署今年2月間偵結、依對幼童施以凌虐罪嫌起訴，然而男嬰近日傳出因傷重宣告死亡，對此，檢方表示，將向法庭變更起訴法條為對幼童施以凌虐致死罪嫌究責。

    檢方調查，簡姓男嬰於2022年8月出生，由父母共同照顧，隔年8月間，男嬰在不詳處所被父母涉嫌連續拍打臉部、身體及其他不詳方式傷害、凌虐，當月25日下午男嬰突然臉色蒼白、手腳發生異狀、手指有傷口流血，經父母就近送往桃園聖保祿醫院急診，醫護發現男嬰身上有多處新舊傷。

    簡嬰之後被轉送林口長庚醫院手術，院方診斷，頭部受有硬腦膜下出血、左頂葉大腦鐮旁硬腦膜下出血、右顳葉底大腦天幕上硬腦膜下出血共3處顱內出血點，臉部、四肢及軀幹多處瘀挫傷，且有營養不良等傷害，通報家防中心處理。

    家防中心社工訪查時，夫妻倆自始至終堅稱沒有虐待嬰兒，社工評估父母可能照顧知能不足，訪查後將全案移送桃檢偵辦。

    檢察官調查認為，簡姓新手父母涉犯刑法傷害及對幼童施以凌虐罪，今年2月間將他們提起公訴，請法院從重以對幼童施以凌虐論罪，因近日傳出男嬰傷重死亡，桃檢將由公訴檢察官向法庭變更起訴法條為對幼童施以凌虐致死罪嫌。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播