不甘被綠 莽夫私刑小王致死 國民法官同情輕判、檢上訴

新竹市黃姓男子發現妻子與情夫陳男在海邊約會，憤而率2子將陳男綁走，並私刑痛毆拷問姦情致死，新竹地院國民法官法庭依傷害致死罪判刑5年，檢察官提起上訴；高等法院今開庭審理。（記者楊心慧攝）

2025/08/28 18:07

〔記者楊心慧／台北報導〕結婚超過30年的新竹市一名53歲黃姓男子，發現妻子與情夫陳男在海邊約會摟抱，憤而率2子將陳男綁走，並私刑痛毆拷問姦情，陳男被發現後送醫不治，新竹地院國民法官法庭依傷害致死罪判刑5年，檢察官提起上訴；高等法院今開庭審理，黃男律師主張，檢方上訴無理由，應維持原判決。

新竹地院判決書指出，黃19歲時就與王女結婚，育有2子1女家庭和樂，約4、5年前王女突提出離婚請求，事後才知是與57歲陳男有染。黃男知悉陳男與妻子相約2023年7月31日，在竹市南寮漁港直銷中心前約會，率2個兒子前往，後續更發現妻子與陳男摟抱，竟將陳男綑綁、開車載往某汽車保養廠痛毆鞭打。

新竹地院認定，本案起因於死者與王女的不當交往，死者明知對方已婚仍持續約會，其行為亦應列入量刑考量；因黃男與家屬達成和解並賠償，足以引起同情，新竹地院認為檢方求刑11年過重，且適用刑法第59條規定、有減刑必要，最後依傷害致死罪將黃男判刑5年。

高院今開庭審理，檢方認為，一審引用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」有所違誤，因此提上訴。黃的律師則表示，檢方上訴無理由，經國民法官庭程序審理，有民意基礎，請求高院維持原判決。

