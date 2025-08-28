陳歐珀涉收賄、詐領助理費貪874萬 檢斥敗壞官箴

民進黨前立委陳歐珀涉收受賄賂並詐領助理補助費，陳妻徐慧諭涉侵占勁宜蘭協會款項，台北地檢署今依貪污治罪條例等起訴陳歐珀夫妻等16人，並認為陳歐珀所為敗壞官箴，求刑合計24年2月。（資料照）

2025/08/28 17:36

〔記者王定傳、吳昇儒／台北報導〕民進黨前立委陳歐珀涉以顧問費名義收受海商業者413萬餘元賄賂、租賃車業者50萬元，並詐領助理補助費411萬餘元，總計貪874萬餘元；陳妻徐慧諭涉侵占勁宜蘭協會110萬元款項。台北地檢署今依貪污治罪條例等起訴陳歐珀夫妻等16人，並認為陳歐珀所為敗壞官箴，違背社會大眾對公務員執行職務的廉潔、公正、程序透明的要求與期待，求刑合計24年2月；陳歐珀偵查時否認收賄，坦承詐領助理補助款。

檢方調查，身兼台灣商港事業發展協會理事長的聯興國際物流董事長洪英正，為了維持龍頭地位，從2016年至2023年間，按月以「顧問費」名義行賄陳歐珀共413萬餘元。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，陳歐珀收賄後利用立委職權幫助業者的具體行為共4項，其中2項是，2016年全球海運不景氣，交通部航港建設基金支應碼頭工人退休金早在2009年用完，卻持續向民有商港業者超收，加上台灣港務公司想成立「高雄洲際碼頭公司」擴展營運，洪英正希望陳歐珀監督交通部降低港區土地租金及退職金歸墊款問題，另一方面擔心高雄洲際碼頭公司恐降低聯興高雄分公司競爭力與營運生計，遂請託陳幫忙及阻止。

檢方查出，陳涉嫌在2016年12月間的立院交通委員會質詢成立高雄洲際碼頭公司正當性，並提案凍結港務公司編列高雄洲際碼頭公司第二年度經費3億8400萬元的5分之1，同時提出2個臨時提案，要求交通部提出有效體恤民營港埠業者方案及查明碼頭工人歸墊款。

檢廉調查，2020年間因新冠疫情爆發，基隆港貨量降低，洪為了減輕公司營運成本再找陳幫忙；陳當年3月在立院交通委員會提案建議交通部把「船舶貨物裝卸承攬案、貨櫃集散站業」納入紓困方案，助聯興獲得補助351萬餘元。

檢方發現，2018年間，德國籍貨櫃輪梅爾斯號意外撞擊基隆港聯興公司所有的橋式起重機，導致設備坍塌、損失2.4億元，僅能透過民法及海商法程序向法院聲請保全扣押，不能直接適用商港法第72條求償；陳獲知後主導修正商港法第72條，規定有損害「公有、民有」商港設施等須償還時，可勒令停止作業或禁止船舶入、出港。

不僅如此，2018年間，交通部規劃修正汽車運輸業管理規則等，裁罰租賃車業者違法攬客行為，並限縮租賃業者與UBER合作載客運輸經營範圍，有租賃業者因此找上陳、行賄50萬元，出面以召開協調會、質詢等方式阻止交通部推動此項修法，但沒成功。另外，陳歐珀夫婦還涉浮報助理薪資411萬餘元，做為辦公室零用金；陳妻徐慧諭另涉侵占勁宜蘭協會110萬元款項，拿來支付保險費、電費等私人用途。

檢方認為，陳歐珀所為敗壞官箴，違背社會大眾對公務員執行職務的廉潔、公正、程序透明的要求與期待，求刑合計24年2月、併科罰金500萬元，徐求刑8年8月；其他被訴者包含洪英正、助理兼顧問洪文宗等合計16人；陳的好友兼特別顧問許仁圖已過世不起訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法