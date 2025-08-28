人不見了！桃園居服員機警尋人 救回跌落桃園大圳老翁

桃園市觀音區梁姓老翁跌落桃園大圳，幸居服員鍥而不捨找到人。（記者余瑞仁翻攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市政府社會局委外居家照服機構連姓照服員，今（28）日上午到觀音區崙坪一處三合院準備照護70歲梁姓老翁時，卻不見老翁身影，連擔心老翁發生意外，沿著鄉道呼喊苦尋約90分鐘，最後在圳溝草叢驚見老翁跌落桃園大受傷，水深大約到老翁的膝蓋，立即報案救出老翁；警、消人員大讚居服員的機警、沉著與鍥而不捨尋找，是救回老翁生命的關鍵。

桃園市消防局表示，119勤務指揮中心今天上午10點40分許接獲報案，指有1名老翁跌落觀音區忠富路崙坪段的桃園大圳內急需救援，消防局第三大隊新坡分隊接獲通報立即派遣救護車、器材車並動員9人前往救援；大園警分局新坡派出所獲報也派員到場。

警、消到場發現70歲梁姓老翁跌落大圳中，頭部與四肢有擦傷，整個人跌坐在約膝蓋深的大圳水中，當下安撫老翁情緒，並架設梯子由多名消防人員進入大圳內將老翁救出，並由救護車送往聯新醫院治療，幸無生命危險。

警方表示，報案人是社會局委外負責照料罹患失智症梁姓老翁的連姓居家照服員，幸虧他的機警、棄而不捨的四處搜尋，才找到跌落大圳受傷的老翁，否則後果不堪設想，確實是救了老翁一命。

連姓居服員受訪說，他服務梁姓老翁已經4年，每周登門服務6天、每次2小時，長期相處已將老翁當成家人般對待，今天上午9時許不見梁翁的身影，他擔心有狀況，趕緊沿著鄉道呼喊尋人，到桃園大圳旁突然靈光閃現，下車越過大圳矮牆，沿線撥開草叢尋找，前後歷經約90分鐘，終於發現梁翁跌落大圳、蹲坐在約膝蓋深的水中，當下報案求助，將老翁救出。

對於警、消盛讚救人一命，連姓居服員謙虛表示，這是自己應該做的；他說，梁姓老翁與妻子、兒子共同居住，一家都是身障人士且為低收入戶，4年來他每星期有6天前來照料、陪伴老翁，彼此間有相當感情，他更將老翁當成自家長輩般，今天上午梁姓老翁妻子前往醫院看診、兒子也出門，他登門服務時發現老翁不見了，直覺恐怕出狀況了，於是外出搜尋，幸好有把人給找回來。

