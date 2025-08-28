為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中小便瀑布秀！阿北喝ㄎㄧㄤ坐掏鳥噴水 全網崩潰：超噁

    阿北直接在餐廳座位上「解放」。（擷自Threads）

    阿北直接在餐廳座位上「解放」。（擷自Threads）

    2025/08/28 17:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一間複合式釣蝦餐廳近日上演「驚世駭俗」一幕！一名身穿黑衣阿北疑喝酒喝到ㄎㄧㄤ掉，腦袋當機，竟然直接在餐廳座位上「解放」，現場目擊民眾全傻眼，因為他不僅沒走去廁所，還當場掏出坐著噴水，瞬間在地板製造一灘「黃金水庫」，畫面既荒謬又崩壞食慾。

    從現場照片可見，阿北的桌上及旁邊擺滿啤酒瓶，朋友們原本還在開心聚餐，沒想到下一秒卻目睹「小便瀑布秀」，尿水狂流，甚至差點波及一旁友人鞋子，更尷尬的是，餐廳其他顧客路過時剛好看到這驚悚畫面，個個瞠目結舌，臉上寫滿「到底看了三小？」的表情。

    影片曝光後立刻在社群平台瘋傳，網友們笑到噴飯，但也忍不住直呼「超噁心」，留言區更是火力全開酸爆：「以為是中國影片，結果在台灣取景」、「阿北很進步，吃飯尿尿一次搞定」、「建議下次喝酒直接帶尿布套餐」、「朋友那表情根本心靈創傷」。

    不少人也感嘆，酒喝到這種程度真的別再逞強，因為不只自己出糗，還會讓整桌人社死，有人笑稱：「如果我是他朋友，我應該會假裝不認識，先默默走出去當沒來過！」、 「再度提醒大家，喝酒雖然快樂，但上廁所還是要靠雙腳，千萬別把餐廳當作流動廁所。」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    地上一灘尿水。（擷自Threads）

    地上一灘尿水。（擷自Threads）

