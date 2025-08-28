陳吉仲林聰賢等5官員被控圖利 查無不法均簽結

北檢今天偵結超思進口雞蛋案，前農業部長陳吉仲（見圖）、農業部長陳駿季、前畜產會董事長林聰賢、前畜牧司長張經緯與前科長李宜謙被控圖利等罪，北檢查無不法犯罪實據，均予以簽結。（資料照）

〔中央社〕北檢今天偵結超思進口雞蛋案，前農業部長陳吉仲、農業部長陳駿季、前畜產會董事長林聰賢、前畜牧司長張經緯與前科長李宜謙被控圖利等罪，北檢查無不法犯罪實據，均予以簽結。

根據台北地檢署簽結理由，農業部於民國112年農曆過年後因氣候與疾病影響，國內雞蛋產量不足，因此推動專案進口政策，開放12國雞蛋專案進口。經濟部國際貿易局與農業部分別於3月辦說明會，徵求有媒合出口經驗、能提出檢疫與衛生證明、報價合理且能在3月底前下單的廠商。

檢方調查，超思公司曾參與經濟部說明會，具備自巴西進口雞蛋的管道，也有自日本進口實績，能提出合格證明且報價合理，並能依時程下單，因此獲得財團法人中央畜產會委託從巴西進口，尚無違法情形。

檢方認為，超思公司資本額為新台幣50萬元，此部分僅為登記事項，與實際支付能力有別，且超思公司是以自身款項先匯款給巴西雞蛋供應商，再提出匯款單向畜產會請款，足認超思公司有足夠支付能力。

檢方另表示，畜產會當時分別與宏園、台農發、呈冠、夏暉、匯麥遠盈、甲統、大統雲農、羽禾食品、超思公司簽訂契約，共9家公司從泰國、菲律賓、土耳其、美國、澳洲、巴西等國進口雞蛋，並無獨厚、圖利超思公司。

檢方進一步說明，綜合檢視雞蛋專案進口的政策程序、採購細節、金流等，陳吉仲僅就政策面決策，採購細節由畜產會組長龔隆太、專員吳俊達執行，採購價格由龔、吳與進口業者吳諭非處理；陳駿季雖時任政務次長，但進口雞蛋計畫由張經緯主責，無證據顯示陳吉仲、陳駿季具體指示超思公司進口雞蛋條件、請款流程。

檢方另表示，張經緯雖為主責，規劃進口政策、積極尋求蛋源，把計畫交由畜產會執行，也非單獨挑選超思公司，無證據顯示與進口業者吳諭非合謀；李宜謙則並未簽核相關文件；林聰賢僅負責對外溝通，採購仍由龔隆太、吳俊達執行；此外，清查本案金流，未發現有異常資金流入此5名農業部官員的帳戶。

檢方認定，本案無證據顯示陳吉仲、陳駿季、林聰賢、張經緯與李宜謙等5人涉犯貪污治罪條例圖利、瀆職等罪，相關案件均查無具體不法實據，今天予以簽結。

另方面，陳吉仲、張經緯被控教唆進口雞蛋洗選蛋、液蛋虛偽標示爭議等，檢方表示，農業部當時並無明確規範有效日期如何標示，陳吉仲、張經緯也未具體指示業者將「製造日」虛偽標示為「洗選日」。

至於進口雞蛋加工液蛋產地標示爭議，檢方函詢衛生福利部等單位，依據食品安全衛生管理法及衛福部訂定的「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」，液蛋產品應標示 「原產地（國）」及有效日期。

檢方表示，畜產會於112年6月間委託業者將庫存的專案進口雞蛋，加工為冷凍殺菌液蛋後送回畜產會倉儲轉庫存備用，而業者當時認為可依「進口貨物原產地認定標準」規定，產品經加工後為實質轉型，因此將產地標示為台灣，直到7月間向衛福部確認，才知此加工過程尚非實質轉型，仍應標示進口雞蛋原產地。

檢方認定，此部分為機關間對法規解釋不同造成的差異，陳吉仲、張經緯並未教唆商品虛偽標示犯行，此部分也予以簽結。

