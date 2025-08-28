高雄美濃國有地及農地遭盜採回填廢棄物 檢警逮15人查出不法所得逾3億

高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物。（民眾提供）

2025/08/28 15:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市美濃三處農地及國有地遭不法集團盜採砂石，形成6公頃、深20公尺大峽谷，再將營建廢棄物或廢土回填其中，檢警連兩天帶回15人偵辦，清查不法所得逾3億元，且位於自來水水源水質保護區，已嚴重危害國土環保安全，檢方依違反廢棄物清理法等罪嫌，聲請羈押周姓地主等11人。

橋頭地檢署日前獲悉美濃區成功段及新吉洋段多處農地及國有地，遭不法集團大範圍盜採土石後，又回填營建廢棄物，會同市警局刑警大隊、保七總隊等追查，發現不法集團開挖農地或國有地盜採土石，再將營建廢棄物或廢土回填到巨大坑洞中。

檢警現地會勘，發現盜挖深度達20公尺，面積達6公頃以上，初估不法所得逾3億元，尤其遭盜採土石地點位於自來水水源水質保護區，已嚴重危害國土環保安全。

檢警連兩天發動搜索，現場查扣重型開挖機具怪手15台，帶回周姓地主等15人偵辦，認定周姓地主等11人涉犯結夥三人以上竊盗、竊佔、非法提供土地回填堆置廢棄物及非法從事廢棄物清理等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，另劉男等4人分別諭令交保10萬元。

