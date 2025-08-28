為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄美濃國有地及農地遭盜採回填廢棄物 檢警逮15人查出不法所得逾3億

    高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物。（民眾提供）

    高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物。（民眾提供）

    2025/08/28 15:33

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市美濃三處農地及國有地遭不法集團盜採砂石，形成6公頃、深20公尺大峽谷，再將營建廢棄物或廢土回填其中，檢警連兩天帶回15人偵辦，清查不法所得逾3億元，且位於自來水水源水質保護區，已嚴重危害國土環保安全，檢方依違反廢棄物清理法等罪嫌，聲請羈押周姓地主等11人。

    橋頭地檢署日前獲悉美濃區成功段及新吉洋段多處農地及國有地，遭不法集團大範圍盜採土石後，又回填營建廢棄物，會同市警局刑警大隊、保七總隊等追查，發現不法集團開挖農地或國有地盜採土石，再將營建廢棄物或廢土回填到巨大坑洞中。

    檢警現地會勘，發現盜挖深度達20公尺，面積達6公頃以上，初估不法所得逾3億元，尤其遭盜採土石地點位於自來水水源水質保護區，已嚴重危害國土環保安全。

    檢警連兩天發動搜索，現場查扣重型開挖機具怪手15台，帶回周姓地主等15人偵辦，認定周姓地主等11人涉犯結夥三人以上竊盗、竊佔、非法提供土地回填堆置廢棄物及非法從事廢棄物清理等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，另劉男等4人分別諭令交保10萬元。

    高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物。（民眾提供）

    高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物。（民眾提供）

    高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物。（民眾提供）

    高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物。（民眾提供）

    高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物。（民眾提供）

    高雄美濃農地及國有地遭盜採回填廢棄物。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播