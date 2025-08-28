涉謊報進口蛋價詐6085萬 超思負責人秦語喬、女兒吳諭非起訴

超思負責人秦語喬。（資料照）

2025/08/28 14:46

〔記者王定傳、吳昇儒／台北報導〕台北地檢署指揮偵辦超思與亮采進口雞蛋案，經追查發現，超思公司及其負責人秦語喬的女兒吳諭非，涉高報進口雞蛋價格，詐欺中央畜產會約6085萬餘元，台北地檢署今日依刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、違反洗錢防制法等罪嫌起訴吳諭非、秦語喬及時任畜產會專員吳俊達共3人，並對吳女求刑2年。

超思公司實質負責人吳諭非在我國雞蛋缺乏期間，借用亮采生物科技公司名義，進口日本雞蛋，虛增貨款。再由其母親秦語喬成立超思公司，並以該公司名義進口巴西雞蛋，不實登載雞蛋離岸價格與運費，詐取畜產會貨款。

檢調查出，吳諭非長期旅居日本，為CRESTONE公司負責人，另也擔任日本伊勢食品株式會社關係企業伊勢鳳凰公司的投資顧問，掛名副社長。2019年間，畜產會曾委託日本伊勢公司進口日本雞蛋，吳負責代表伊勢鳳凰公司向畜產會請款，有自日本進口雞蛋的經驗與管道。

2022年間，農業部為滿足國內雞蛋需求，委託畜產會辦理「111年度雞蛋緊急調度計畫」，吳諭非借用亮采生物科技公司名義，進口日本雞蛋，卻趁機拉高價格，每顆多賺1.11元，並虛構亮采公司從CRESTONE公司購買雞蛋假象，製作不實的請款單，從中詐取646萬17元。另再以匯率計算不同為由，夥同專案承辦人吳俊達虛列倉儲延滯費、手續費，詐領17萬7435元。

吳諭非母親秦語喬則幫忙成立超思公司，將資金匯入公司帳戶後，等公司成立後，再將款項轉出。吳諭非卻在超思公司成立之前，偽造單據，表示是超思公司委任亮采公司進口日本生鮮雞蛋。

而吳諭非則於112年雞蛋計畫中，以其所掌控的BEST FINE公司，虛構超思向該公司購買巴西雞蛋假象，製作內容不實的發票，向畜產會詐領5421萬4005元，一共詐得6085萬1457元。

檢察官調查後，認定吳諭非涉犯詐欺取財、洗錢及偽造文書等罪，依法提起公訴；但因吳女詐欺金額龐大，且否認犯罪，另考量查扣不法所得已超過其不法獲利，建請法官量處有期徒刑2年。吳母部分，涉犯使公務員登載不實罪、違反公司法，也依法提供公訴。

另畜產會專員吳俊達因虛偽驗收，且協助吳諭非詐領部分貨款，檢察官則依行使業務上登載不實、詐欺取財等罪提起公訴。

此外，前農業部長陳吉仲、畜牧司長張經緯等公務人員，經檢察官調查後，認為並未有圖利超思行為，且調閱其金流並無異常收入，認定未有瀆職、圖利情形，故予以不起訴處分。

