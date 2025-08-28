台中阿婆遭賓士撞死輾過 勾起震驚全台「輾屍案」駭人記憶

江婦推著載紙箱的推車，緩緩走在環中路三段慢車道上卻遭橫禍。（民眾提供）

2025/08/28 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中再傳駭人車禍！今日（28日）上午，南屯區88歲江姓阿婆推著回收紙箱，遭賓士車撞倒後又被輾過，經送醫急救告仍宣告不治，駕駛39歲陳姓男子辯稱是要停靠路邊，警方不採信，依殺人未遂罪嫌送辦，但此事件立即勾起社會對2010年轟動全台的「輾屍案」記憶。

回顧當年5月，當時年僅26歲男子彭偉明清晨無照駕駛賓士，以時速逾110公里在台中市北屯區文心路狂飆，閃避不及撞上騎腳踏車黃姓婦人，強烈撞擊讓黃婦右小腿斷裂噴飛，當場慘死，案件原已駭人，未料後續發展更加令人髮指。

彭嫌隨即打電話找來友人張惟勛「支援」，張男當時正在飲酒仍酒駕趕往現場，不僅兩度闖入警方封鎖線，還在酒醉失控下對員警大聲叫囂，滿口國罵，更不可思議的是，他竟駕車直接輾過覆蓋黃婦斷肢的殮布，舉止殘忍到讓社會譁然。

另一名周姓友人更在場阻撓警方依法逮人，整起事件瞬間演變為一場荒唐鬧劇，警方最後將三人全數送辦，當時社會輿論一面倒譴責泯滅人性，為平息怒火，彭、張兩人更曾以跪姿一路爬行至黃婦靈前上香謝罪，場面荒謬卻更凸顯其悔悟來得太遲。

此案被稱為台灣「最駭人輾屍案」，長年留存在社會集體記憶中，成為殘忍冷血的代名詞，如今南屯區阿婆被輾事件再度發生，雖然案情細節不同，但同樣涉及「撞擊後仍再度輾壓」，強烈喚醒民眾對過往輾屍案恐懼，網路上不少留言直呼「歷史重演」、「台中賓士車惡行又一樁」，更掀起對駕駛漠視生命的全民憤慨。

陳男駕駛賓士車撞倒江婦，未下車查看又開車輾過。（民眾提供）

