「2025跨境緝毒合作論壇」美登場 台、美簽署打擊跨境毒品犯罪備忘錄

台灣高等檢察署檢察長張斗輝等人，前往美國見證台美簽訂「就打擊跨境毒品犯罪進行情資分享及交流合作瞭解備忘錄」。（高檢署提供）

2025/08/28 14:14

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕為強化台美境外緝毒合作，行政院外交國防法務處與台灣高等檢察署組成代表團，前往美國在台協會總部，見證駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會簽署「就打擊跨境毒品犯罪進行情資分享及交流合作瞭解備忘錄」。並於8月19、20日參加「2025跨境緝毒合作論壇」，極具歷史性意義。

此次，由執行理事Ingrid D. Larson女士與我國駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使在美國在台協會總部共同簽署備忘錄。由台灣高檢署檢察長張斗輝、行政院外交國防法務處處長譚宗保，法務部檢察司司長張曉雯、調查局副局長吳以公及刑事局副局長林故廷等人在場見證，儀式簡單隆重。

未來，在台美雙方毒品情資分享、緝毒人員交流與訓練、互邀參與毒品相關會議與研討會、主管互訪等事務上，奠定常態性交流的基石，提升跨境合作效能。

簽署翌日，在DEA總部舉辦的論壇中雙方針對全球與區域毒品犯罪趨勢、亞裔犯罪組織、跨國販毒集團手法、新興毒品及資金洗錢管道、查緝案例研討、情資分享等議題，進行深度交流。

我國自2017年推動「新世代反毒策略行動綱領」，歷經兩期8年，在查獲毒品數量及降低施用毒品人口方面表現亮眼，並在臺美雙方共同合作下，2025年1至4月的國際合作查緝毒品成效達5227公斤，是2024年同期的3.5倍，顯示國際合作的重要價值。

高檢署檢察長張斗輝表示，將以此次瞭解備忘錄的簽署與論壇交流為新起點，持續深化與美國及國際社會的緝毒合作網絡，攜手截斷毒品跨境流竄的鏈結，共同守護人民健康與社會安全。

台灣高等檢察署檢察長張斗輝等人參與「2025跨境緝毒合作論壇」。（高檢署提供）

