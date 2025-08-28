北市巷弄深夜鬧事 年輕男女抓溝鼠狂甩喊「大風車」

男子更將老鼠高舉旋轉，邊喊「大風車」邊甩動。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/28 14:18

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安區今凌晨驚傳年輕人當街戲弄溝鼠，行徑惡劣引發網友撻伐。警方指出，今（28）日0時47分接獲通報，大安路一段某巷弄有群眾喧鬧，員警到場勸導後，人群雖一度散去，卻有人趁警方離開後，竟抓起路旁老鼠取樂，一名女子徒手抓住老鼠尾巴大笑，隨後男子更將老鼠高舉旋轉，邊喊「大風車」邊甩動，畫面曝光引起社會關注。

據了解，相關影片已在網路流傳，畫面中可見老鼠在掙扎中被不斷甩動，過程令人怵目驚心。轄區敦南派出所獲報後展開調查，目前已鎖定數名20多歲涉案年輕人身分，並將相關資料函送台北市動物保護處，由動保處檢視是否涉及虐待動物，再研議是否開罰。

警方表示，當時接獲妨害安寧報案後，員警已到場勸導群眾降低音量，對方也配合離開，但隨後卻爆出「虐鼠事件」，經社群媒體提供證據查證屬實。

大安分局強調，夜間應避免喧嘩滋擾他人，更不可戲虐、傷害或遺棄動物，警方已加強巡查，並呼籲民眾切勿以一時取樂做出不當行為，以免觸法受罰。

一名女子徒手抓住老鼠尾巴大笑。（記者鄭景議翻攝）

