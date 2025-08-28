為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高院更一審審理陳水扁疑涉國泰併世華案 重組合議庭

    高院更一審審理二次金改國泰併世華案，今以人工抽籤改由李奕逸法官擔任受命法官，審判長為吳淑惠庭長、陪席法官邱忠義。（記者楊國文攝）

    高院更一審審理二次金改國泰併世華案，今以人工抽籤改由李奕逸法官擔任受命法官，審判長為吳淑惠庭長、陪席法官邱忠義。（記者楊國文攝）

    2025/08/28 13:57

    〔記者楊國文／台北報導〕高等法院更一審承審前總統陳水扁等人涉二次金改國泰併世華案，由於原受命法官陳芃宇今日調任到最高法院法官，依據法官會議決議，高等法院今日上午公開以人工抽籤方式辦理分案重組合議庭，抽中高院法官李奕逸擔任受命法官，審判長由庭長吳淑惠擔任、陪席法官為邱忠義。不過，此案目前因扁罹病而停審中。

    高院更一審審理國泰併世華案，包括陳水扁、吳淑珍、陳水扁的兒子陳致中、陳水扁的兒媳黃睿靚、幕僚馬永成等人，均被列為被告調查是否涉及犯罪。此案原本是由前庭長曾德水審理，前總統陳水扁在2015年以患有睡眠呼吸中止症、重度憂鬱、手抖症等症狀，具狀聲請停止審理獲准。

    曾德水後來於2021年退休，合議庭審判長兼受命法官改由陳芃宇擔任，陪席法官為黃翰義、古瑞君。

    高院考量陳芃宇法官於今（28）日調任最高法院法官，因此今天上午10時30分，公開以人工抽籤方式分案，抽中由李奕逸擔任受命法官，合議庭審判長由庭長吳淑惠擔任、陪席法官為邱忠義。

    不過，由於陳水扁健康狀況不佳，欠缺就審能力，高院更一審審理國泰併世華案目前仍停審中，另外，高院更一審審理教唆偽證案、北院審理侵占總統府公文等案均停審中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播