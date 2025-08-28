高院更一審審理陳水扁疑涉國泰併世華案 重組合議庭

高院更一審審理二次金改國泰併世華案，今以人工抽籤改由李奕逸法官擔任受命法官，審判長為吳淑惠庭長、陪席法官邱忠義。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院更一審承審前總統陳水扁等人涉二次金改國泰併世華案，由於原受命法官陳芃宇今日調任到最高法院法官，依據法官會議決議，高等法院今日上午公開以人工抽籤方式辦理分案重組合議庭，抽中高院法官李奕逸擔任受命法官，審判長由庭長吳淑惠擔任、陪席法官為邱忠義。不過，此案目前因扁罹病而停審中。

高院更一審審理國泰併世華案，包括陳水扁、吳淑珍、陳水扁的兒子陳致中、陳水扁的兒媳黃睿靚、幕僚馬永成等人，均被列為被告調查是否涉及犯罪。此案原本是由前庭長曾德水審理，前總統陳水扁在2015年以患有睡眠呼吸中止症、重度憂鬱、手抖症等症狀，具狀聲請停止審理獲准。

曾德水後來於2021年退休，合議庭審判長兼受命法官改由陳芃宇擔任，陪席法官為黃翰義、古瑞君。

高院考量陳芃宇法官於今（28）日調任最高法院法官，因此今天上午10時30分，公開以人工抽籤方式分案，抽中由李奕逸擔任受命法官，合議庭審判長由庭長吳淑惠擔任、陪席法官為邱忠義。

不過，由於陳水扁健康狀況不佳，欠缺就審能力，高院更一審審理國泰併世華案目前仍停審中，另外，高院更一審審理教唆偽證案、北院審理侵占總統府公文等案均停審中。

