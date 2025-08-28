京華城案勘驗偵訊錄影 為「檢察官台語訊問」檢、辯吵起來

台北地院28日繼續開庭審理京華城案，勘驗台北市前副市長彭振聲去年9月在北檢的偵訊錄音光碟，被告威京集團主席沈慶京出庭。（記者廖振輝攝）

2025/08/28 14:01

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今天勘驗前台北市副市長彭振聲去年9月3日、4日收押在台北看守所期間，台北地檢署檢察官2度前往北所就訊的錄影光碟，影片共10段，上午勘驗第1段影片時，檢、辯就展開激辯火力四射，連檢察官林俊言在與彭振聲「聊天」時全程講台語，也成為雙方攻防回合之一，沈慶京的律師徐履冰認為檢方應依法院組織法的規定講國語，檢察官回稱律師歧視台語，徐抗議稱他絕無歧視，尊重母語，他只是要檢方應依法行事。

第1段錄影是去年9月3日下午3時55分開始錄影，場景是半張辦公桌，畫面固定拍攝彭哲聲與兩側坐著律師黃品淞、李岳洋3人，與坐對面、未入鏡的檢察官林俊言以台語聊天方式對談，未記入筆錄，彭振聲說3場專案小組都有錄音錄音且現場直播，他開會前不知道都發局曾經開過專家學者會議且做成7點結論，他開會時沒有偏袒哪一方，他和柯文哲也沒什麼交流；彭也坦言非都更案件準用都更條例容積獎勵，以前從來沒有過。

請繼續往下閱讀...

林俊言接著問到，「你們市長（柯文哲）有沒有對你們施壓？」，彭振聲回稱不知道，林俊言並提到「（都發局前科長）林玄理被拔官，基層都驚到要死」，「（9月2日到案的都發局總工程司）邵琇珮可以講的都講出來了」。

林又說，「你可能跑不掉，市長也跑不掉，市長如果跑得掉，很可能是你的原因」，「你甘願做余文就對了，要做李述德的角色嗎？不要擔角色，檢察官不希望你做余文或李述德，今天我特地進來就是要講這件事」；彭回稱他和李述德狀況不一樣，李述德是和業者有交情，而他和沈慶京不搭軋（打交道），只是主持會議，沒有偏坦。

影片勘驗結束後，柯文哲的律師蕭奕弘表示，林俊言刻意至北所就訊，林與彭振聲的這段對話未記入筆錄，言談間意圖離間、挑撥彭與柯的關係，預設立場問案，屬不正訊問。

柯的另一律師鄭深元說，林俊言以「黃景茂都在做好人，已經把責任推給你了」的不實說詞誤導彭的判斷，「柯若跑得掉，可能就是你的原因」這句則是語帶威脅，林俊言未將對話記入筆錄，也未告知彭有權保持緘默或要求調查對他有利的證據；律師陸正義接著指出，對話過程大多是林俊言在陳述個人意見，未採一問一答方式，且一再告知「這件事要圓滿解決、不要當余文和李述德」，暗示彭咬柯涉案。

蒞庭檢察官姜長志回應，檢方偵辦本案的基本立場是「讓該負責任的人負責」，保護彭振聲不要成為下一個余文、李述德，當時檢方已掌握柯文哲隨身碟「工作簿」檔案記載柯涉收受沈慶京1500萬元，以及柯在京華城設計藍圖說帖上張貼便利貼寫道「彭副....希望行政流程加速，早日完工」，檢方高度懷疑柯收賄後指示彭加速處理，檢方須視浮動的偵查狀態適時提示證據，當時並不適合提出這些證據。

姜長志說，至於為何只錄影、未記筆錄，是因被告與檢方是對立面，正式偵訊前檢方會先嘗試以聊天方式降低被告的防備心，打開心防，以往確實有發生過於此期間不正訊問的情況，因此林俊言特地全程錄影，且彭的2位律師全程在場，像門神一樣緊靠著彭振聲而坐，「如果檢方恐嚇威脅彭，律師早就跳起來了」，但畫面中2律師頻頻向彭解釋檢察官的語意，並無不正訊問。

沈慶京的律師徐履冰聞言，發言另闢戰場指出，林俊言和彭振聲「聊天」時有全程錄影，但到台北醫院病房訊問住院的沈慶京卻都沒錄音錄影，他在場親眼目睹林俊言在2個小時期間對沈的威逼利誘，林還對沈說「你確定要保持緘默嗎？這樣會對你很不利」；且林俊言和彭對話時全程講台語，沈說他雖尊重母語，但依法院組織法第97條至100條規定，檢察官訊問時應使用國語，認為林俊言不尊重法律和職務。

姜長志回稱，林俊言訊問沈慶京前就有告知有緘默權，但也就已掌握證據，向沈表明若緘默，會對沈相當不利，若沈不願自我辯駁，會使檢方無法判斷；林俊言想以聊天，也被律師制止，當場就起了衝突吵起來；而檢方不提示相關證據，有偵查節奏與步調的考量，須到適當時機才能提示。

針對台語聊天，姜長志認為徐履冰歧視台語，檢察官和彭使用台語，是要讓彭以他最熟悉的母語對答，比較能化解心防和緊張；徐履冰回稱絕無歧視之意，他尊重母語，他是要強調檢察官應依法律行事。

台北地院28日繼續開庭審理京華城案，勘驗台北市前副市長彭振聲去年9月在北檢的偵訊錄音光碟，提訊在押的前台北市長柯文哲（前）、台北市議員應曉薇（後）。（記者廖振輝攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法