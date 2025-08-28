為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    屏東執行分署9月2日拍賣遠洋漁船及汽車 漁船要先繳603萬欠款

    拍賣的日產汽車（屏東執行分署提供）

    2025/08/28 13:52

    〔記者葉永騫／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署9月2日舉行拍賣會，拍賣遠洋漁船德鴻發號、日產汽車LIVINA及股票和不動產等，其中漁船要先繳清603萬元的欠款，購買人要特別注意。

    屏東執行分署表示，拍賣的遠洋漁船德鴻號，總噸數55.65噸、淨噸數16.7噸、船長18.4公尺、總長27.7公尺，船質為玻璃纖維強化塑膠，主機為6缸柴油機1部，進水日期為民國81年11月1日，漁業種類為鮪延繩釣，因為船主違反遠洋漁業條例所處之罰鍰，拍賣標的漁船之漁業執照換發期限為114年4月15日，拍定人須先繳清本案罰鍰約603萬元及其他相關費用，始得辦理過戶登記，所以購買人要特別注意請應買人注意。

    汽車則是9月2日上午10時30分，在屏東分署拍賣室以喊價之方式拍賣日產汽車（型式:LIVINAL11CM，年份：2014年6月，排氣量：1598CC）1輛（有車鑰匙），另外，還有德錩企業股份有限公司股份3480股也將進行拍賣，下午3點則拍賣遠洋漁船德鴻發號，另有以投標方式拍賣位於屏東縣來義鄉、里港鄉、霧臺鄉、林邊鄉、牡丹鄉、萬巒鄉、恆春鎮及高樹鄉等多筆不動產，歡迎對不動產投資有興趣之民眾來投標，相關拍賣資訊，可以上法務部行政執行署或屏東分署官網查詢。

    拍賣的遠洋漁船德鴻發號（屏東執行分署提供）

