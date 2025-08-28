台2線鼻頭段4車連環追撞 小貨車車頭變形駕駛、乘客受困車內

台2線濱海公路鼻頭路207號前今天上午發生3輛曳引與1輛小貨車追撞事故，小貨車被推擠撞到前方曳引車後方車斗，小貨車頭嚴重變形，駕駛、與乘客受困車內；新北市消防局第六救災救護大隊，全力搶救中。（記者林嘉東翻攝）

2025/08/28 13:09

〔記者林嘉東／新北報導〕台2線濱海公路鼻頭路段，今（28日）天近午發生3輛曳引車與1輛小貨車4輛追撞事故，其中，被夾在中間的3.5噸小貨車被推擠撞到前方曳引車後方車斗，小貨車頭嚴重變形，駕駛與乘客受困車內，還好意識清楚；新北市消防局第六救災救護大隊全力搶救中。

警方初步調查，李姓男子駕駛砂石車沿台2線由宜蘭開往基隆，在過了鼻頭隧道後，今天上午11點34分在鼻頭路207號民宅前，追撞前方小貨車後，小貨車遭推擠往前追撞游姓男子駕駛的曳引車，游男的曳引車遭撞後，再往前撞上梁姓男子駕駛的曳引車，造成3輛曳引車與1輛小貨車追撞事故。

警方指出，3輛曳引車駕駛均毫髮無傷，小貨車駕駛與乘客則雙雙受困在嚴重扭曲變形的車體內，動彈不得。路過民眾拍下小貨車頭嚴重扭曲變形的情況，駕駛坐在車內打手機求助，意識清楚。

