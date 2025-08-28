為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高市刑大大隊長鄢志豪追緝槍手累倒 仍在病房指揮辦案

    高市刑大大隊長鄢志豪（左）追緝槍手累倒，仍在病房指揮辦案（記者黃良傑攝）

    高市刑大大隊長鄢志豪（左）追緝槍手累倒，仍在病房指揮辦案（記者黃良傑攝）

    2025/08/28 13:46

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市左營發生通緝犯羅天義遭開16槍狙殺命案，案發5天槍手尚未落網，擔心兇嫌遭滅口或出境，檢警專案人員與時間賽跑，不眠不休，今傳已鎖定特定對象，刑大大隊長鄢志豪卻積勞成疾累倒，昨晚突感心絞痛緊急就醫，目前住院檢查中。

    刑大大隊長鄢志豪是局長林炎田最重要的左右手，扮刑案偵防的主要指揮官，偵破高雄市每件重大刑案，尤其是張介宗殺人分屍案，好不容易可喘口氣，又發生通緝犯當街遭近距狙擊殺人案，除了左營分局積極追查槍手，刑大負起鞏固證據及協助追捕槍手和共犯。

    槍擊案發5天內，鄢志豪一起和刑大專案團隊不眠不休緝兇，由於此案為預謀殺人案，跡證顯示為一縝密計劃的殺人案，不僅需和罪犯集團鬥智，更需要體力追捕槍手及共犯，而且還要與時間賽跑，刑大大隊長鄢志豪責無旁貸，也扛起破案重責且還要破得漂亮，壓力之大不言可喻。

    鄢志豪使命必達卻默默承受壓力，深受基層員警力挺，得知他累倒都很關心，局長也表示關切，請他多休息，大隊長室回應鄢大隊長已完全恢復，目前持續檢查，據了解，鄢大隊長仍以病房為指揮所，持續調度追緝槍手。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播