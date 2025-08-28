高市刑大大隊長鄢志豪追緝槍手累倒 仍在病房指揮辦案

高市刑大大隊長鄢志豪（左）追緝槍手累倒，仍在病房指揮辦案（記者黃良傑攝）

2025/08/28 13:46

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市左營發生通緝犯羅天義遭開16槍狙殺命案，案發5天槍手尚未落網，擔心兇嫌遭滅口或出境，檢警專案人員與時間賽跑，不眠不休，今傳已鎖定特定對象，刑大大隊長鄢志豪卻積勞成疾累倒，昨晚突感心絞痛緊急就醫，目前住院檢查中。

刑大大隊長鄢志豪是局長林炎田最重要的左右手，扮刑案偵防的主要指揮官，偵破高雄市每件重大刑案，尤其是張介宗殺人分屍案，好不容易可喘口氣，又發生通緝犯當街遭近距狙擊殺人案，除了左營分局積極追查槍手，刑大負起鞏固證據及協助追捕槍手和共犯。

槍擊案發5天內，鄢志豪一起和刑大專案團隊不眠不休緝兇，由於此案為預謀殺人案，跡證顯示為一縝密計劃的殺人案，不僅需和罪犯集團鬥智，更需要體力追捕槍手及共犯，而且還要與時間賽跑，刑大大隊長鄢志豪責無旁貸，也扛起破案重責且還要破得漂亮，壓力之大不言可喻。

鄢志豪使命必達卻默默承受壓力，深受基層員警力挺，得知他累倒都很關心，局長也表示關切，請他多休息，大隊長室回應鄢大隊長已完全恢復，目前持續檢查，據了解，鄢大隊長仍以病房為指揮所，持續調度追緝槍手。

