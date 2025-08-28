逆轉！ 通緝犯撞警致骨折一審認「不小心」輕判 二審有殺警犯意判5年6月

一審採信卓男「不小心撞倒警察」之說，輕判1年6月，二審認定他有殺警之意，依殺人未遂判刑5年6月。（警方提供）

2025/08/28 13:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市卓男去年違規停車，兩名員警盤查發現他是毒品罪通緝犯，卓男卻驅車撞倒員警，輾壓員警腳踝導致右腿腳踝骨折，台中地檢署認為他有殺員警的犯意，依殺人未遂罪起訴，但台中地方法院採信卓男「不小心撞到警察」辯詞，認定無殺警之意，改依刑責輕很多的過失傷害罪等罪名判刑1年6月，檢方上訴二審，高等法院台中分院卻認為，他撞倒警察仍持續往前，有殺人犯意，改依殺人未遂罪判刑5年6月，可上訴。

判決書指出，卓男去年2月17日清晨於中市大里區違規停車，台中霧峰警分局范姓與邱姓員警盤查時，卓男先倒車，想逃離現場未果，又往左前方迴轉撞倒邱員，左前輪與左後輪輾壓邱員右腿，導致外踝骨折、四肢多處挫擦傷，警方於14天後，3月1日在桃園市抓到他並查扣毒品一批，台中地檢署認為卓男有殺人之意，依殺人未遂罪起訴。

請繼續往下閱讀...

台中地院一審時，卓男辯稱是不小心撞倒警察，法官則認為卓男如果有殺人（撞死警察）的間接故意，大可直接衝向員警，但他卻是先倒車，選擇遠離警員處，想要逃離現場未果，邱員跳開至轎車左側，卓男也向左前方行駛，導致左前輪撞倒邱員，法官強調，卓男輾壓邱員過程僅約1秒，縱使他發現輾壓到警察，也無法立即急煞偏轉，因此，不構成殺人未遂罪，改依過失傷害罪判刑11月，另外，妨害公務罪部分判8月，應執行1年6月。

中檢上訴二審，高等法院台中分院認為一審判決有誤，卓男轎車左前車頭撞上邱員，當時輪胎摩擦地面發出尖銳聲，邱員倒地後，轎車仍繼續往前，導致左後輪又輾壓邱員，至於先倒車之舉，卓男不是要迴避員警受傷或死亡，而是前面另有違停車輛，他是要創造迴轉空間逃離現場，「不小心」之說不足採信，卓男具有殺人的不確定故意，改依殺人未遂罪判刑5年6月，可上訴三審。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法