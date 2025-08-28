新北裸男闖飲料店嚇壞顧客 大批警力破門強制送醫原因曝

鍾男上個月涉嫌從住家公寓丟擲啞鈴，砸壞鄰居屋簷及水管。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/28 13:34

〔記者陸運鋒／新北報導〕鍾姓男子上週全身赤裸闖入新北市中和區某飲料店，嚇壞店員及正在用餐的顧客，警方追查後，發現鍾男脫序行為不只一樁，上個月還涉嫌從公寓住處丟擲啞鈴等物品，砸壞鄰居家屋簷，經衛生局評估符合強制送醫要件後，警方昨天（27日）前往鍾男住處破門進入，將其強制送往醫院治療。

中和警分局調查，57歲鍾男在上月6日凌晨0時許，涉嫌從中和區圓通路公寓住家，從3樓丟擲啞鈴及玻璃瓶，砸壞鄰居郭女住家屋簷及水管，導致當地居民人心惶惶，警方受理後依毀損、恐嚇公眾等罪嫌將鍾男函送新北地檢署偵辦，並查扣啞鈴1個。

據查，鍾男在本月21日上午9時許，全身脫光光沒穿衣服，由胞兄陪同進入中和區板南路飲料店閒晃後離去，嚇壞店員及正在用餐的顧客，警方獲報到場後，查出裸男就是鍾姓男子，將依妨害風化罪嫌送辦。

據指出，警方通知衛生局評估後，認定鍾男符合強制送醫要件，大批警力昨天上午9時許，會同衛生所及救護人員，前往鍾男位於圓通路的公寓，破門進入後將其強制送往八里療養院就醫。

鍾男全身赤裸闖入中和一間飲料店，嚇壞店員及顧客。（記者陸運鋒翻攝）

大批警力前往鍾男破門進入，強制將其送往醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

