假交友投資詐騙！大手筆送愛馬仕博信任 美女慘噴2000萬

刑事局中部打擊犯罪中心從今年1月至7月間陸續展開三波行動，瓦解一個專鎖定貴婦、結合假交友的假投資詐騙集團，逮捕28歲李姓嫌犯等16人。（警方提供）

2025/08/28 12:54

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心從今年1月至7月間陸續展開三波行動，瓦解一個專鎖定貴婦、結合假交友的假投資詐騙集團，逮捕28歲李姓嫌犯等16人，查扣折合約1293萬元的虛擬幣，以及現金747萬元，初估涉案金額高達1億7344萬元。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜今天說明案情指出，此案源起於一名30多歲A女遭騙高達2000萬元，詐團在臉書以「多金投資客」形象接觸被害人，進一步拉入假投資群組，群組中所謂「投顧老師」不斷展示高獲利截圖，甚至讓被害人前期少量投資後「成功出金」，營造獲利假象，藉此引誘更多投入。

為加強可信度，詐團更大手筆送花、保養品，甚至不惜寄送愛馬仕精品包、手環等高價禮品，讓被害人誤以為對方誠意追求，持續把積蓄投入詐團架設的假網路交易所，經查，李姓主嫌以合法電商公司為掩護，僱用員工操作人頭門號與手機電腦，大量創設LINE帳號，再轉售給境外詐欺機房使用，這些機房再透過臉書廣告刊登投資訊息，引誘被害人加LINE好友並進入投資群組，為掩人耳目，還派出車手佯裝幣商與被害人面交現金，再轉為虛擬貨幣入金，增加檢警追查難度。

案經報請台中地檢署檢察官黃立宇指揮偵辦，並與台中市、台北市及桃園市警方共組專案小組，先鎖定李嫌查緝到案，再陸續搜捕水房成員共計查獲16人，查扣虛擬幣資產比特幣3.18顆與泰達幣7萬4525顆、現金、工作手機、人頭門號SIM卡、電腦主機及筆電等證物。

警方同時第一時間聯繫潛在受害人報案，避免更多人財損，全案詢後依詐欺等罪嫌移送偵辦，檢方聲羈李嫌及兩名水房幹部獲准，其餘人則3至10萬元不等交保，限制住居，而該案也在近日偵結起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

