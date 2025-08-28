桌遊店老闆入侵公務網站竊750萬筆學生資料 補教業者花3萬購買判刑

柴男等人盜取學生個資案當年轟動一時，陳姓補習班業者花3萬多元購買，判刑5月但宣告緩刑，圖為當時的犯罪流程圖。（本報繪製）

〔記者張瑞楨／台中報導〕柴男等人於2021年入侵公務網站，竊取高達750萬筆全台灣高中、國中、國小學生個人資料轉售，其中，台中市經營補習班的陳姓男子花3萬多元，購得彰化、台中、南投等縣市學生個資，被調查局循線查獲法辦，他坦承犯行，台中地院依違反「個人資料保護法」判刑5月，宣告緩刑2年。

判決書指出，經營桌遊店的36歲柴男等人，2021年入侵各縣市教育局或公立學校等公務網站，盜取750萬筆學生個人資料，以每批15萬至120萬元不等價格轉售。

經營補習班的48歲蔡男購得資料後，用於自己所屬的補習班招生，或以每筆5元至10元價格轉售其他補教業者，台南地方法院2023年依「共同犯無故取得公務機關電腦之電磁紀錄罪」，判處柴蒽與共犯1年10月徒刑，各併科罰金15萬元，皆緩刑4年；蔡騰林則依「共同犯非公務機關非法蒐集、處理、利用個人資料罪」判刑10月，併科罰金20萬元，緩刑4年。

調查局進一步發現，經營補習班的陳姓男子，於2021年10月斥資3萬4400元，向蔡騰林購買包含姓名、住址、身分證編號、聯絡電話等，檔案名為「彰化國三0395電2921」、「台中四校高二872」、「僑泰高二290」、「中投三校」、「弘文289」、「西苑葳格349」等學生個人資料，由台中地檢署起訴。

台中地院審理認為，陳男非法蒐集未成年學生個資，侵害個人隱私及資訊自主權，但考量他坦承犯行，曾參與公益活動及捐款、被害人人數眾多等狀況，依「個人資料保護法」的「非公務機關非法蒐集個人資料罪」判刑5月，緩刑2年，條件是支付公庫8萬元，提供60小時義務勞務，接受法治教育2場次，可上訴。

