國1湖口路段AI執法未繫安全帶 10個月5千件每人噴3000元

民眾申訴態樣大多為自稱有繫安全帶，可能因光線（如圖）、著深淺色衣服等因素致遭AI軟體辨識未繫安全帶違規。（國道公路警察局提供）

2025/08/28 12:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道1號湖口路段去年10月中裝設AI執法設備，以機器自動拍攝行經車輛，利用AI軟體辨識出未繫安全帶違規態樣，啟用至今共取締5060件，月平均約500件，每件裁罰3000元起跳。國道警方呼籲，用路人不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，為維護民眾安全及提升執法強度，2024年10月18日起先於國道1號湖口路段裝設AI執法設備，利用AI軟體辨識出未繫安全帶違規態樣。啟用至今共取締5060件，經檢視民眾申訴態樣大多為自稱有繫安全帶，可能因光線、著深淺色衣服等因素，導致遭AI軟體辨識未繫安全帶違規。

不過，經AI軟體辨識的違規影像，國道警方在舉發違規前，都會由人工檢視，若違規屬實，才會依規定逕行舉發違規。依據「道路交通管理處罰條例」第31條相關規定，汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人1500元罰鍰；若是在高速公路或快速公路違反這項規定，則是處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

駕駛人著淺色衣服繫淺色安全帶，致遭AI軟體辨識未繫安全帶違規。（國道公路警察局提供）

淺色衣服致遭AI軟體辨識未繫安全帶違規。（國道公路警察局提供）

