直播主連千毅公布網紅「勾惡」全名挨告 判刑2月可易科罰金

直播主連千毅（左）與網紅「勾惡」網路戰火延燒多時，2人最後對簿公堂。（資料照）

2025/08/28 12:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕直播主連千毅和網紅「勾起你心中的惡」（勾惡）多次在網路開戰，勾惡認為名譽受辱提告獲不起訴，不過遭公布全名部分，經宜蘭地方法院審理，認為連千毅罔顧勾惡的資訊隱私權，依違反「個人資料保護法」判處連千毅2月徒刑，可易科罰金。

連千毅與「勾惡」網路戰火延燒多時，2人最後對簿公堂，勾惡先前因羞辱連千毅為「千億龜」被連提告，最後判處拘役50日確定，且賠償10萬元。

請繼續往下閱讀...

勾惡後來因不滿連千毅在直播時，指稱他為貴婦「舔鮑」，也控告連恐嚇、誹謗罪。連千毅獲不起訴確定後，反控勾惡誣告，最後檢方認定勾惡涉誣告罪嫌不足，予以不起訴處分。

不過，勾惡因被連千毅揭露全名，提告違法個資法，連因他案在宜蘭監獄服刑，全案由宜蘭地檢署偵辦，檢察官認為連涉嫌重大，去年4月在臉書「蘭庭精品」粉絲專頁，揭露勾惡本名、畢業學校及職業等經歷供人瀏覽，今年3月17日依法起訴。

連否認違反個資法犯行，稱是勾惡在挑釁他；勾惡則證稱，他未公開自己真實身分，是有網友留言才發現個資被連千毅發布，自己不喜歡讓人知道本名，以往工作經歷也沒人將他當時身分與「勾惡」畫上等號。

宜蘭地院審理後認為，連公開勾惡個資，顯然已逾越合理使用範圍，犯後未能坦承犯行，連雖將影片下架，並透過友人和解磋商，但勾惡堅持提告，考量犯罪所生危害尚非重大等情狀，判處2月徒刑，可易科罰金，每日1千元折算，全案可上訴。民事訴訟部分，移送民事庭，審理中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法