    首頁　>　社會

    基隆世紀糕點與健身房欠費拍賣再開槌 第2拍降價一半

    宜蘭分署將於9月1日舉辦聯合拍賣會進行第2次拍賣。基隆知名世紀糕餅5個蛋糕冰櫃將降價拍賣。（記者林嘉東翻攝）

    2025/08/28 12:07

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市老字號糕點連鎖店「世紀糕點」、與基隆廟口「自由重量」健身俱樂部分別積欠勞健保等大筆欠款，經法務部行政執行署宜蘭分署首次拍賣後均流標收場。宜蘭分署將於9月1日舉辦聯合拍賣會進行第2次拍賣；其中，自由重量的健身器材，將降價拍賣，買家只要出價達底價的一半即可拍定。

    基隆市老字號糕點連鎖店「世紀糕點」積欠營業稅、健保、勞保累計達台幣70萬餘元，宜蘭分署7月間查扣店內5個蛋糕冰櫃與烤麵包機後，許姓業者仍未能按清償計畫繳款，經進行首次拍賣後流標，將降價後進行第2次拍賣，有興趣民眾歡迎到場競標。

    基隆市廟口「自由重量」健身俱樂部則因欠繳勞、健保費共176萬餘元，未繳納遭移送執行，經執行官查扣店內5台飛輪、3台滑步機，及轉體機、二頭彎舉機、側平舉機、腿伸展機、臥姿腿後勾機、坐姿胸推機、背部下拉機、肩椎機各1部等，合計共16種健身器材，首拍後流標收場，將降價後進行第2次拍賣，買家只要出價達底價一半即可拍定，有興趣民眾可以到場競標。

    行政執行官鄧順生指出，宜蘭分署將於9月1日上午舉辦聯合拍賣會，上午10時在基隆市仁三路11號地下1樓，拍賣自由重量16種健身器材，上午11時則在基隆辦公室（基隆市東信路169號）拍賣世紀糕點蛋糕冰櫃，歡迎市民到場競標。

    宜蘭分署將於9月1日舉辦聯合拍賣會進行第2次拍賣。自由重量健身俱樂部16種健身器材，將降價拍賣，買家只要出價達底價的一半即可拍定。（記者林嘉東翻攝）

