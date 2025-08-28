為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃金裹鉛偽裝「門擋」運出國 詐團騙6億海外洗錢曝光

    加工廠辛氏兄弟等人被聲請羈押禁見。（記者吳昇儒攝）

    加工廠辛氏兄弟等人被聲請羈押禁見。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/28 11:59

    〔記者吳昇儒／台北報導〕警政署刑事警察局偵辦「安心幣商」假投資詐騙集團時，發現詐團會將贓款用於購買黃金，再用鉛塊做成「門擋」，運到國外洗錢，1年來走私超過3百公斤。台北地檢署向上溯源，昨日指揮電偵大隊與新北市刑大前往台南，破獲黃金熔合加工廠，拘提辛姓兄弟檔及詐團黃金管理員王幃犇等14人，並聲押王男等8人。

    刑事局電信偵查大隊今年1月間，搜索詐集水房據點時，發現車手頭沈揚庭會要求車手們前往配合的當鋪，將贓款轉換成黃金，再透過辛氏兄弟開設的加工廠協助，在黃金外層裹上一層鉛，偽裝成「鉛製門擋」，再運到東南亞地區洗錢。

    檢警蒐證後確認該洗錢模式，陸續逮捕相關成員，循線追出配合的當鋪、加工廠等上游。

    台北地檢署檢察官陳玟瑾昨日見時機成熟，指揮刑事局電偵大隊、新北市刑警大隊前往台南拘提加工廠負責人辛姓兄弟、詐團黃金包裝管理員王幃犇，及加工廠成員、當鋪成員、會計等14人。

    檢察官複訊後，向台北地方法院聲請羈押禁見王姓詐團黃金管理員、加工廠負責人辛姓兄弟檔、加工廠成員、當鋪成員及車手頭與會計。另其他成員則以20萬至2百萬元不等交保。初步統計，該案共有170人受害，詐騙金額高達6億元。

