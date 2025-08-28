花蓮道場連遭竊！業者外甥偷走百萬鈦水晶龍雕 被逮起出大批毒品

台北陳姓商人退休後在花蓮開私人道場定居，內部收藏相當多藝品，圖為遭竊的鈦水晶龍雕。（記者王錦義攝）

2025/08/28 13:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕一名台北的陳姓商人退休後在花蓮開私人道場定居，內部收藏相當多藝品，包含包括玫瑰石、檜木、雕刻及水晶藝品等，上月7月道場連續遭竊，花蓮警方受理後調閱監視器鎖定竊嫌，對象竟是陳姓商人的外甥，20日申請搜索票前往抓人逮捕4名嫌犯，除找到失竊的藝品，也在竊嫌住處查獲大量毒品海洛因、安非他命等，訊後依毒品、竊盜等罪嫌移送法辦。

花蓮縣警察局刑警大隊今指出，花蓮縣壽豐鄉一處道場於7月間連續遭竊，被害人多件水晶、檜木及寶石工藝品不翼而飛，其中還有號稱價值百萬的鈦晶水晶，立即向花蓮縣警察局吉安分局報案。該分局受理後，與刑警大隊共組專案小組，調閱數支監視器、進行訪查及分析相關資料，鎖定涉案對象李姓男子等4人，報請花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦。

警方調閱監視器，發現竊賊變裝穿著全黑進入道場，第一次竊盜害怕屋內有人，還在地上匍匐前進，第二次則闖入商人辦公室，直接竊走報價約130萬的鈦水晶龍雕，經過過濾身分後，鎖定陳姓商人的外甥、48歲李姓男子等人涉有重嫌，李男疑似缺錢花用，得知舅舅收藏許多藝品，就找其他3名友人侵入行竊。

警方指出，日前持法院核發的搜索票分別於花蓮市及吉安鄉等4處實施搜索，當場查獲李姓等4名犯嫌。行動中除尋回遭竊的水晶雕飾、木雕及玫瑰石等工藝品外，更意外在胡姓男子住處起獲第一級毒品海洛因24包（毛重82.4公克）、第二級毒品安非他命17包（毛重280公克）、含海洛因成分之毒品香菸4支，以及新台幣40萬元現金，成功阻斷毒品流入社區。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

