    行賄核二廠長180萬 廠商認罪獲緩起訴確定

    台高檢署認為該案已調查完備予以駁回，曹男緩起訴處分確定。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/28 11:41

    〔記者吳昇儒／台北報導〕時任台灣電力公司核二廠廠長的曾文煌利用職權，向業者山瑞科學有限公司負責人曹森智索賄2次，共計180萬元。台北地檢署偵辦時，曹男坦承犯行，獲緩起訴處分，但需支付公庫150萬元。檢察官依職權送再議，台灣高等檢察署認為全案已調查完備予以駁回，曹男緩起訴處分確定。核二廠廠長曾文煌等人，則被依貪污治罪條例起訴。

    檢廉調查，曾文煌自2021年1月18日至2023年12月31日擔任台電核能發電處副處長，去年1月1日起擔任核二廠廠長，對於該廠採購案有爭取預算、決定招標方、決行底價、驗收結果及採購價金的權限。而2022年10月13日，台電核二廠公告辦理「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案，由山瑞科學公司以1458萬4500元得標。

    曾文煌則於去年2月1日前往該公司找上負責人曹森智，前往餐酒館「溝通」，開口表示若要驗收順利通過，需支付200萬元。曹男雖然同意，但殺價到160萬元。

    「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案驗收完畢後，山瑞公司收到尾款，曹男便將錢送到曾男家中。

    核二廠於2024年6月間，為了升級爐體主機系統，辦理「減容中心焚化爐SCADA主機一台」採購案，曾文煌以該案是「減容中心焚化爐控制系統更新」案的延伸，直接指名給山瑞公司承接。更找來公司負責人曹森智表示，這次要收20萬元。

    去年11月12日順利驗收後，曹男依約交付20萬元給曾文煌，兩次共行賄180萬元。

    台北地檢署偵辦該案時，曹男坦承犯行，配合偵辦，獲緩起訴處分，但需支付國庫150萬元。檢察官依職權送再議，台高檢署認為該案已調查完備予以駁回，曹男緩起訴處分確定。

