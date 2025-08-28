為了1千元！4人討債釀兇殺案 高院依傷害致死判主嫌9年3月

高等法院審理劉宗仁（右方白衣遮臉者）等人討債不成刺死袁姓男子案，今上午宣判，維持一審判決結果，仍判劉男9年3月徒刑，李立國（左方白衣）、莊賀程（第一排右方）均判3年11月，簡建國（第一排左方）判3年6月，可上訴。（記者楊國文攝）

2025/08/28 11:31

〔記者楊國文／台北報導〕台北市西門町某日租套房2021年發生兇殺案，40歲袁姓男子因1千元債務糾紛，債主劉宗仁找來莊賀程、李立國及簡建國等人助陣討債，遭袁男嗆聲「丟汽油彈報復」，持西瓜刀砍殺袁男大腿致失血死亡，檢方依殺人罪起訴4人，但台北地院改依傷害致死罪，判劉9年3月，同夥3人都依幫助犯論罪，莊、李均判處3年11月、簡3年6月；全案上訴，劉仍否認殺人，高等法院審理仍認定劉等人涉傷害致死罪，非殺人罪，今判決上訴駁回，可上訴三審。

高院合議庭宣判後，簡建國詢問「是否可以請求解還（指回到另案執行的監所執行）？」合議庭表示依法律規定辦理。

檢警調查，袁男於2021年7月17日下午入住該日租套房，隔天凌晨1時許，劉宗仁（34歲）等4人進入其套房，僅停留5分鐘即駕車離開，袁男被人發現躺在屋內地板，左大腿有明顯刀傷，血流不止，送醫急救後因失血過多不治。

警方依據監視器畫面、車牌等事證，循線逮獲劉宗仁、莊賀程（27歲）、李立國（46歲）、簡建國（34歲），北檢複訊後聲押4人獲准。

北檢調查，劉與袁男僅有1千元債務糾紛，劉找來莊、李、簡3人陪同至袁男投宿的日租套房談判，袁男不滿，嗆聲要丟汽油彈報復，劉憤而持西瓜刀，狠砍袁男左大腿，傷及動脈致大出血身亡，均依殺人罪起訴。

北院審理時，劉僅承認涉傷害致死罪，否認殺人，莊3人均否認是共犯，並未動手，都是劉男所為，簡堅稱都在車上睡覺，不知發生何事。

袁男父親出庭表示，劉4人都在狡辯，「做錯事的人，沒有人會承認我錯了」，錯就是錯，他的母親因不捨孫子而離世，凶手卻沒有一絲認錯的誠意，希望法官從重量刑。

北檢檢察官指出，劉以西瓜刀往袁男左大腿深刺一刀，割斷左側股動脈，一刀斃命，有殺人的主觀犯意，犯後立即逃離現場，4男皆未及時施救，應依殺人罪論罪。

北院合議庭審理後認定無證據證明劉有殺害袁男意圖，改依傷害於死罪判劉9年3月，莊3人為幫助犯，各處3年6月至3年11月徒刑。檢察官和劉4人均上訴高等法院。

高院審理時，劉仍堅稱涉傷害致死罪，否認殺人，請求和死者家屬和解，莊3人表示未犯罪。

