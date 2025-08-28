台中賓士男追撞88歲回收嬤！沒下車查看再輾過腿部 涉殺人罪送辦

江婦（88歲）在環中路三段旁推回收車，遭賓士車從後方追撞。（讀者提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯區環中路三段今天上午發生回收嬤推滿載紙箱推車，遭賓士車追撞事故，江婦（88歲）在人行道旁路面推車，竟遭陳男（39歲）從後方追撞，江婦倒地後，賓士車繼續前行輾過腿部，119救護車緊急將傷者送往林新醫院救治，陳男辯稱「接聽電話」不慎輾過，警方依殺人罪嫌偵辦。

台中市第四警分局表示，今天（28日）上午7時許，環中路三段1398號前發生交通事故，陳男駕駛賓士黑色自小客沿環中路三段慢車道（外側車道）往五權西路方向行駛，江婦在前方環中路同向同車道，推著滿載回收紙箱推車往前步行時，突遭賓士車碰撞，陳男停頓後未下車查看，再往前慢速行駛輾過倒地的江婦。

警消趕往救護發現江婦下半身傷重，倒地不起，緊急送往林新醫院急救，而陳男酒測值為0，辯稱「接聽電話」發現撞到人，很緊張要停路邊不慎輾過。

警方持續對陳男進行尿檢，驗判是否有毒品反應，詳細肇事原因由交大鑑定單位分析研判，相關肇事駕駛輾壓行人於釐清案情後，朝殺人罪嫌方向偵辦。

