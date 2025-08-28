為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    國5大型鐵片從天而降擊中Lexus休旅車 修車費35萬

    國5驚傳大型鐵片從天而降（紅圈處）擊中一輛行進中的Lexus休旅車。（圖由民眾提供）

    國5驚傳大型鐵片從天而降（紅圈處）擊中一輛行進中的Lexus休旅車。（圖由民眾提供）

    2025/08/28 10:47

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國道5號冬山路段北向車道傳出大型鐵片飛越車道，一輛Lexus休旅車閃避不及遭到撞擊，車內人員飽受驚嚇，車身多處受損，修車費要35萬元。國道公路警察局第9公路警察大隊今天（28日）表示，掉落物品車輛最高可處1萬8000元罰鍰。

    事發時間在8月25日下午2點40分，吳小姐駕駛Lexus休旅車從蘇澳交流道上國5，行經五51.1公里冬山路段時，一塊大型鐵片從天而降後飛到北向車道，因事發突然，吳小姐閃避不及，車身遭鐵片撞上，驚險畫面被行車紀錄器拍下。

    吳小姐說，鐵片疑似其他車輛沒有綁好，行進過程中鬆脫，飛越車道飛到國5北上車道，她發現鐵片飛來根本來不及反應，所幸車內人員有驚無險，經過修車廠估價，修理費35萬元。

    國9隊今天表示，事發後有受理報案，隨即申請調閱國5路況即時影像，追查掉落物品的車輛，若查出涉案人車，將依違反道路交通管理處罰條例第30條1項2款製單告發，此案屬於物品掉落致肇事，無人受傷，處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。如果因而致人受傷，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡，吊銷其駕駛執照。

    被鐵門擊中的Lexus休旅車，修車費要35萬元。（圖由警方提供）

    被鐵門擊中的Lexus休旅車，修車費要35萬元。（圖由警方提供）

    鐵片飛越國5車道畫面相當駭人。（圖由警方提供）

    鐵片飛越國5車道畫面相當駭人。（圖由警方提供）

