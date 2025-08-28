涉貪恐串證！北市議員陳怡君續押2月 確定看守所內過中秋

台北市議員陳怡君（左）被移審士林地院，她步下囚車時將雙手伸進衣服內以隱藏手銬。（資料照）

2025/08/28 10:46

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖，遭控利用親友人頭詐領助理補助費，並收取營建廠商每月3萬9千餘元「顧問費」，檢方依違反《貪污治罪條例》等罪起訴。兩人開庭時坦承部分罪名，請求交保，但士林地方法院審理後認為，若准予交保，兩人仍有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定自9月3日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信，確定將在看守所過中秋節。

根據卷內事證，陳、張二人涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款「公務員利用職務上機會詐取財物」、同條第1項第3款「不違背職務收受賄賂」，另涉刑法偽造署押罪、使公務員登載不實罪，以及《洗錢防制法》一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大。

請繼續往下閱讀...

法院裁定指出，依刑事訴訟法規定，審判中羈押不得逾3個月，但若有必要，得於期限屆滿前延長，每次不得超過2個月。本案中，兩人部分坦承利用職務詐取財物、偽造署押及使公務員登載不實，但仍否認部分收賄及洗錢犯行。

陳怡君身為台北市議員，張惠霖則是議員辦公室主任，彼此為緊密上下隸屬關係，且戶籍、現居地相同，交情深厚。法院審酌後認為，若予以交保或限制住居，無法排除兩人湮滅、偽造或變造證據，亦可能串供、影響證人。

此外，法院表示，雖張惠霖已全案認罪，陳怡君除洗錢部分外亦認罪，且兩人已繳回犯罪所得，但兩人在偵查初期多所否認、閃避案情，並非自始坦承。其供述內容亦與其他共犯說法有落差，本案仍需傳喚包括同案被告高明義在內的證人到庭交互詰問。若被告在外，仍有可能透過既有情誼或聯繫方式影響證言，加上先前曾教導共犯如何應對檢調調查，更顯示有勾串風險。

法院認為，本案涉犯最輕本刑5年以上之重罪，未來處罰不可謂輕，基於「重罪常伴隨逃亡、串證可能性」的人性考量，繼續羈押有其必要。若僅命具保、責付或限制住居，均不足以確保後續審判程序之順利進行。

因此，合議庭裁定，自9月3日起延長羈押陳怡君、張惠霖各2個月，並禁止接見及通信。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法