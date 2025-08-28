建設公司職員聚餐酒駕肇禍 害高職情侶天人永隔

鄭姓男子酒駕撞死高職生邁檢方起訴。（民眾提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄某建設公司任職的鄭姓男子，與同事聚餐後又續攤，喝完酒開車上路，在同盟三路上撞上騎機車經過的高職情侶，騎車的19歲李男當場死亡，後座顏女則是頭部及肢體重傷、意識不清，送往高醫插管搶救，雄檢偵結後依公共危險罪起訴鄭男。

檢方指出，今年5月9日晚間6點多，鄭姓男子（35歲）跟任職的建設公司同事到鼓山區某海鮮餐廳聚會，席間喝了不少酒後，晚上10點半又跑去參加廚具公司的聚會，鄭男從6點多一路喝到12點，竟於聚會結束後開車上路。

鄭男開車行經同盟三路往北，於調撥車道撞上對向機車，當時李男騎乘機車載著顏姓女友，李男當場死亡，顏女則是頭部及肢體重傷、意識不清，送往高醫插管救回一命，轎車又波及撞上另1輛機車，另有1輛機車亦因車禍急煞滑倒，受波及的騎士張男（21歲）、陳男（22歲）及乘客潘女（20歲）均僅手腳輕微擦傷，未就醫。

遭酒駕肇事撞成死傷的李男與顏女都是高雄某高職3年級學生，2人為班對情侶，車禍前才剛考完畢業考，卻在畢業典禮前夕遇上嚴重車禍，讓家人悲慟萬分。

肇事的鄭男當場被逮，警方測得他酒測值0.66，由於相關事證明確，高雄地檢署偵結後依酒駕致死罪將他起訴，可處3年以上、10年以下徒刑、併科200萬元以下罰金。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

