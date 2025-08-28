為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    公親變事主！台中宗教用品公司遭潑紅漆 竟是和事佬幹的

    林嫌當天凌晨到宗教用品公司潑紅漆。（擷自「社會事新聞影音」）

    2025/08/28 10:32

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區東山路一間宗教用品公司，近日凌晨驚傳鐵門遭人潑灑紅漆，畫面猶如黑道警告手法，警方獲報後立即展開追查，迅速鎖定嫌犯身分查緝到案，諷刺的是，這名潑漆嫌犯，原本是「和事佬」角色，聲稱要協助解決買賣糾紛，最後卻自己捲入風波，反成加害人。

    第五分局今天說明案情指出，被害人林姓男子（29歲）經營宗教用品公司，主要販售喪葬與祭祀相關的紙類製品，日前與同業發生買賣糾紛遭恐嚇，鬧得不愉快，與林男有上下游供貨關係林嫌（38歲）得知，主動出面表示願意當和事佬「幫忙協商」，然而，25日晚間兩人在協商過程中節外生枝，雙方反因出貨問題另起紛爭，談判破裂。

    憤怒之下，林嫌先在電話裡連飆三字經，甚至恐嚇林男稱「要斷手斷腳」，隨後，他在26日凌晨持紅漆到林男公司門口潑灑洩憤，警方接獲報案後，立即調閱監視器影像鎖定林嫌身分，並在當日上午10時50分迅速查緝到案，全案詢後依恐嚇及毀損罪嫌送辦。

    「原本要幫忙調解，結果變成自己去潑漆！」警方呼籲，民眾若遇到買賣或經營糾紛，應循法律管道解決，切勿以暴力或破壞方式洩憤，以免觸法得不償失。

