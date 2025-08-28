AI音樂軟體免費下載仍扣款6990元 北市消保官示警業者話術

AI音樂軟體夯，北市法務局提醒，許多APP業者透過限時免費等話術，實際使用仍需額外付款，或期限一到自動續訂閱扣款導致消費者荷包受損。（法務局提供）

2025/08/28 10:35

〔記者甘孟霖／台北報導〕AI科技發展，許多民眾喜愛用AI智能音樂相關APP剪輯音樂，台北市法務局今（28日）指出，市面上許多軟體常以「限時0元」為噱頭吸引消費者下載，但消費者反應，下載後仍遭扣款6990元，質疑遭詐。消保官提醒，這類APP以免費體驗等話術，下載後點選其他功能則須付費，或未於期限內主動取消訂閱就自動續約扣款。

法務局表示，今年迄今已接獲10多件類似申訴案例，分析原因多為，自動續約條款常隱藏在密密麻麻的服務條款中，契約屆期未經消費者再次確認同意就自動續約，解約方式繁雜不清楚，客服又難以聯繫或無法有效解決問題，衍生消費爭議。

法務局說，且這類APP，部分使用條款及隱私權說明皆為英文，導致多數民眾未詳細閱讀即同意條款並開始使用，且未留意於期限屆至前取消訂閱，導致損失荷包。

法務局提醒，下載App軟體前，建議先查看評價進行比較，詳細確認相關試用或訂閱條款，跳出付款畫面應謹慎確認。北市消保官林傳健強調，試用後如有退訂需求，刪除App並未有效取消訂閱，須依實際使用手機廠牌於App Store或Google Play上的「訂閱」選項中進行「取消訂閱」，才能避免遭業者自動續約扣款。

林傳健說，這類APP常具有繼續性契約特性，業者往往在條款內採用自動續約、自動扣款商業模式，透過信用卡或手機門號直接扣款，然因此類APP開發商多數位於境外，App Store及Google Play經營者也是境外公司，消費爭議申訴案往往難以於國內進行協商調解，消費交易存在較高風險。因涉及境外消費爭議，消費者如遇到類似情形，可循國際組織跨境消費爭議處理網尋求救濟。

市面AI音樂軟體常以「限時0元」為噱頭吸引消費者下載，但消費者反應，下載後仍遭扣款6990元。（法務局提供）

