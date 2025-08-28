為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    72歲阿公揪67歲阿婆在溜滑梯「野戰」 家長嚇傻急帶孩子離開

    72歲蔡姓老翁和67歲黃姓老婦大白天在兒童遊戲區下方的空間打野炮嚇壞家長。（翻攝Google地圖）

    72歲蔡姓老翁和67歲黃姓老婦大白天在兒童遊戲區下方的空間打野炮嚇壞家長。（翻攝Google地圖）

    2025/08/28 10:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕梁姓女子帶著小孩去公園玩耍，母子拉著手走向溜滑梯時，驚見滑梯下方竟有一對男女正在嘿咻，梁女趕緊帶小孩離開並拍照報警，警方獲報到場逮捕正在打野炮的72歲蔡姓老翁及67歲黃姓阿婆，蔡翁雖辯稱只有兩人躺著聊天沒有脫褲子，但因相關事證明確，被法官依公然猥褻罪判拘40天，得易科罰金。

    判決指出，去年8月24日下午3點，梁姓女子帶著小孩去鳳山體育館停車場2號出口旁兒童遊戲區，看到一對男女在溜滑梯下方的空間進行性行為，兩人沒有穿褲子，當時男生躺在下面，女生坐在男生的上面，梁女看到後就先把小孩帶離現場，然後拍照報警。

    警方到場逮捕蔡、黃（所涉犯行另行審結）兩人，檢警偵訊時，蔡翁辯稱，當天他在體育場公園遇到黃婦，她提議去兒童遊戲區聊天，說那邊小孩可以玩耍，他們也可以到那邊休息，兩人在溜滑梯下方聊天時，黃婦說她很多天沒有吃飯，跟他討300元，他自己留了100元吃麵，給她200元去吃飯。

    而黃婦則大方坦承兩人在溜滑梯下面野戰，還抱怨蔡翁無法正常勃起，嘗試多次仍無法順利完成性交，但兩人性器官有碰觸。高雄地方法院審理時，蔡翁又改口供，聲稱兩人只有聊天，自己也沒有給黃婦錢，而是拿食物給她吃；不過，法官根據梁女所揚攝的照片，加上相關事證，不採信蔡翁說詞，依公然猥褻罪判他拘役40天，得易科罰金，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播