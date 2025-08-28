「我的勇敢快用完了！」女童屢遭狼祖父摸大腿內側 忍多年向母求救

狼祖父辯稱手放在孫女大腿間是為了取暖，但法官依相關證詞及常理，依強制猥褻罪判處5年，還可上訴。（情境照）

2025/08/28 10:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮一名國小女童因故無法與父母同住交由祖父母照顧，但祖父都趁睡女童一旁時，用手摸女童大腿內側相當靠近私密處，女童抱怨多次，要求跟祖母換位置，卻遭不給零用錢及照顧等語威脅，女童隱忍多年，上國中後跟母親及老師抱怨而曝光，狼祖父辯稱手放在孫女大腿間是為了取暖，但法官依相關證詞及常理，認為要取暖有其他很多種方式達成，依強制猥褻罪判處5年，還可上訴。

檢警調查，女童從國小三年級就被帶去與祖父母同住，晚上三人共寢，女童睡在祖父母的中間，但祖父經常伸手撫摸孫女大腿內側，女童會拍手、腳移動等方式閃避，甚至要求跟祖母換位置睡，但祖父都會要求孫女睡他們中間，女童要求祖父不要碰，就會被用零用錢之類的要脅，女童多次向他人求助，或他人向祖父提醒，均無任何改善，女童擔心失去依靠之處，只好用被子把雙腿包緊緊隱忍。

女童跟長輩們反映，但祖父稱只是小孩晚上踢被子，幫忙蓋被子不小心摸到虛應過去，這狀況從女童國小持續到國中，女童忍耐多年寫信跟母親訴苦，「外婆要我勇敢堅強，我的勇敢快要用完了，媽媽妳快回來，我真的很需要妳」，之後也跟老師反映而遭通報。祖父遭調查時辯稱因為天氣冷，所以會把手壓在孫女大腿彎曲處取暖，又辯稱是孫女長大想要擺脫監護去媽媽那邊，所以捏造案情等。

法官從同學、外婆等相關證人，發現女童長期都有跟這些人抱怨祖父摸大腿的情事，且被告若有暖手需求，理應將手夾藏於自己身體適當部位，置於他人膝蓋彎曲處，如此一來，一旦他人翻身、起身，勢必打擾睡眠，且有來回搓動，已非猝不及防之短暫碰觸，自屬猥褻之行為無疑，被告所辯，要屬卸責。

法官認為，被告利用告訴人年紀尚幼，罔顧倫常，多次、長期侵害告訴人，並自恃處於告訴人年幼，仍需依附其生活照護，對其多所服從而不敢反抗之優勢地位，將告訴人視為自己所有之物並恣意侵害，嚴重戕害告訴人人格發展，且否認犯行、飾詞狡辯自應予以嚴懲，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判處應執行5年徒刑。

