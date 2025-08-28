太囂張！宜蘭外澳福德宮香油錢箱 遭宵小切大洞

白鐵香油錢箱直接被切開大洞。（圖由慶天宮主委李燈賢提供）

2025/08/28 09:51

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城海岸北段有多間土地公廟守護鄰里社區，因規模較小，多由附近大宮廟協助管理，其中位於外澳的福德宮多次遭偷香油錢，廟方一再善解，未料宵小得寸進尺，直接用砂輪機將白鐵錢箱切出大洞，唯一監視器還被移位規避犯罪經過，讓里長氣得直呼「太猖獗！」決定不姑息。警方今天表示已受理報案，鎖定犯嫌偵辦。

外澳福德宮香油錢箱，近日被宵小疑似用砂輪機切出大洞，偷走裡面香油錢，慶天宮主委李燈賢發現後，緊急聯繫外澳里長張鐵瀚，同時通報附近宮廟小心防範。里長張鐵瀚說，外澳福德宮多次遭竊，竊賊多半撬開蓋子取錢，但這次實在太誇張，直接破壞鐵箱。

張鐵瀚說，嫌犯24日騎車戴著安全帽進入廟內，先觀察環境並鎖定錢箱，隨即用手將唯一監視錢箱的監視器，直接轉到對著牆壁，完全避開切割鐵箱偷錢過程，經與主委、志工討論後，認為不能再姑息，因此決定報案逮人。

他說，自己轄內已有2間廟宇受害，另1家則是蓋子被撬開，其他地區宮廟還有整個錢箱被抱走，不知道為什麼近期宜蘭多間廟宇被宵小盯上，實在太猖狂。

警方受理報案後，初估損失金額約200至300元，已調閱現場及周遭監視器，掌握嫌疑人騎乘的機車，目前已鎖定對象查緝，後續將通知到案說明，並依竊盜罪偵辦。

外澳福德宮多次遭偷香油錢，廟方一再善解，未料宵小得寸進尺，直接用砂輪機將白鐵錢箱切出大洞。（圖由慶天宮主委李燈賢提供）

嫌犯鎖定錢箱後看向監視器。（圖由外澳里長張鐵瀚提供）

