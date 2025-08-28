為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南84位官警職務調整 培養刑事幹部這樣做

    台南市警察局發布84位官警人事調整。（記者楊金城攝）

    台南市警察局發布84位官警人事調整。（記者楊金城攝）

    2025/08/28 09:51

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局發布第六至第八序列、巡官計84人職務調整，9月1日到職，當中受到矚目的是偵查隊2線2星七序列副隊長直陞2線3星第六序列隊長、2線2星派出所長調任偵查隊副隊長、陞任2線3星刑大專員，培養刑事人才。

    84人的職務調整有2線1星巡官、偵查員、2線2星第七、八序列警務員、所長、副隊長、分局警備隊長、2線3星第六序列的股長、警務正、專員、督察員、分局組長、偵查隊長、主任等。

    其中刑事系統職務異動包括：玉井分局偵查隊隊長陳榮吉，調任第四分局偵查隊隊長。佳里分局偵查隊隊長胡義忠，調任玉井分局偵查隊隊長。刑事警察大隊偵查第五隊隊長劉清友，調任佳里分局偵查隊隊長。刑大專員陳志偉，調任刑大行政組組長。刑大專員葉振煌，調任刑大偵查第三隊隊長。

    新化分局偵查隊第七序列副隊長劉政翰陞任刑大偵查第五隊隊長。第三分局偵查隊第七序列副隊長黃志賢陞任刑大專員。善化分局偵查隊副隊長陳豐霈陞任刑大偵查第一隊隊長。第六分局金華派出所所長賴杰賢陞任刑大專員。

    歸仁分局偵查隊副隊長林建男調任新化分局偵查隊副隊長。第四分局育平派出所所長吳尚謙調任第三分局偵查隊副隊長。刑大警務員林志魁兼任刑大科技犯罪偵查隊副隊長。第一分局偵查隊副隊長郭仲正原地陞任該分局偵查隊第七序列副隊長。玉井分局偵查隊副隊長蔡國喜原地陞任該分局偵查隊第七序列副隊長。

    白河分局偵查隊副隊長王鐘民調任刑大第八序列警務員。刑大警務員楊智傑調任白河分局偵查隊第八序列副隊長。第三分局巡官謝旻宏陞任刑大警務員。刑大偵查員侯正輝陞任歸仁分局偵查隊副隊長。永康分局偵查隊偵查員蘇哲茗陞任善化分局偵查隊副隊長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播