家賊難防！ 4個月被偷6次損失15萬 母報警抓兒po網示眾

竊賊從被害人家的廚房氣窗潛入。（翻攝Threads）

2025/08/28 09:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一戶人家，近4個月來6度遭竊，損失金額共約15萬元。被害屋主於第3次被偷10萬元時，就發現竊賊是女主人與前夫所生的23歲兒子，經聯繫告知還錢即不追究，但兒子不甩，還繼續偷，女主人忍無可忍，報警處理，並將兒子行竊過程po網示眾。

被害屋主於Threads發文，「苗栗區域的民眾小心了，此人可能出現在後龍、苗栗、竹南、頭份。小偷！！！！！！已做出偷竊行為，私闖民宅，前後損失已超過10幾萬。一顆監視器被破壞請大家小心。已報警」並附上竊賊從廚房氣窗侵入的監視器影像。

請繼續往下閱讀...

此篇發文引起多方關注。轄區竹南警分局今（28）日表示，已受理在案，並隨即展開調查，據報案人稱該名竊嫌已非第一次入內行竊，自5月中起至陸續潛入偷走共約15萬元現金，且竊嫌疑似為家中親友，經掌握相關跡證，已鎖定特定嫌疑人，將通知到案說明，以釐清案情，並依法追究相關責任。

據了解，該名竊嫌疑為被害女主人與前夫所生的23歲兒子，女主人與前夫離婚後，即與前夫夫家沒有往來，兒子跟前夫生活，但近年來居無定所。

警方受理到場採證。（圖由警方提供）

竊嫌從被害住家後方防火巷翻越圍籬潛入。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法