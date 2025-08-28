為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    家賊難防！ 4個月被偷6次損失15萬 母報警抓兒po網示眾

    竊賊從被害人家的廚房氣窗潛入。（翻攝Threads）

    竊賊從被害人家的廚房氣窗潛入。（翻攝Threads）

    2025/08/28 09:38

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮一戶人家，近4個月來6度遭竊，損失金額共約15萬元。被害屋主於第3次被偷10萬元時，就發現竊賊是女主人與前夫所生的23歲兒子，經聯繫告知還錢即不追究，但兒子不甩，還繼續偷，女主人忍無可忍，報警處理，並將兒子行竊過程po網示眾。

    被害屋主於Threads發文，「苗栗區域的民眾小心了，此人可能出現在後龍、苗栗、竹南、頭份。小偷！！！！！！已做出偷竊行為，私闖民宅，前後損失已超過10幾萬。一顆監視器被破壞請大家小心。已報警」並附上竊賊從廚房氣窗侵入的監視器影像。

    此篇發文引起多方關注。轄區竹南警分局今（28）日表示，已受理在案，並隨即展開調查，據報案人稱該名竊嫌已非第一次入內行竊，自5月中起至陸續潛入偷走共約15萬元現金，且竊嫌疑似為家中親友，經掌握相關跡證，已鎖定特定嫌疑人，將通知到案說明，以釐清案情，並依法追究相關責任。

    據了解，該名竊嫌疑為被害女主人與前夫所生的23歲兒子，女主人與前夫離婚後，即與前夫夫家沒有往來，兒子跟前夫生活，但近年來居無定所。

    警方受理到場採證。（圖由警方提供）

    警方受理到場採證。（圖由警方提供）

    竊嫌從被害住家後方防火巷翻越圍籬潛入。（圖由警方提供）

    竊嫌從被害住家後方防火巷翻越圍籬潛入。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播