鎖定醫院系統攻擊勒索 2男助中國駭客集團販售個資被送辦

2025/08/28 09:35

〔記者吳昇儒／台北報導〕來自中國的駭客CrazyHunter今年2月起，陸續攻擊我國醫學中心，馬偕醫院被鎖定後，醫令系統與掛號系統停擺，隨後擴大到其他醫院，藉此勒索要求給付贖金。調查局立案偵辦後，利用科技偵蒐查得知，該集團將駭侵竊取的個資，販售予不法集團。今年5到8月間，陸續將販售個資的鄭、劉姓成員約談、拘提到案，並移送法辦。

在網路上自稱CrazyHunter（瘋狂獵人） 的中國駭客集團，今年2月起，陸續攻擊我國重要醫療機構及企業進行加密勒索攻擊，並非法蒐集國人個資。

調查局台北市調查處獲報後，報請台北地檢署成股黃士元檢察官指揮偵辦，經科技偵蒐後，鎖定中國籍羅、徐姓駭客，並循線追出，在我國的劉、鄭姓男子與中國籍趙姓男子，兜售大批國內、外民眾個資檔案。

偵辦人員發動三波搜索，約談鄭男到案說明，並待潛逃出境的劉男返國時，將他拘提到案，扣得數萬筆國內、外民眾個資檔案及與CrazyHunter集團交易跡證。

調查官認為，鄭、劉二人涉犯非法蒐集、處理、利用個資等罪嫌，經檢察官複訊後，諭令3萬元交保並限制出境。

另中國籍的羅、徐、趙姓男子一併以妨害電腦使用、恐嚇取財及個資法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

調查局呼籲，面對國際駭客頻繁攻擊，公私部門應緊密合作，除加強所屬人員教育訓練外，宜儘速建立或加入資安聯防體系，交流接收國內、外跨領域情資，及早防範資安威脅，例如導入入侵指標（Indicators of Compromise，IOC），以提升偵測與防禦能力，阻止已知惡意活動。如正遭受駭侵攻擊，宜立即斷網及修改密碼，徹底盤查疑似受駭設備，尋求專業資安廠商協助，保留相關數位跡證，並評估向司法機關報案。

