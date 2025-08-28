18年前遭補教狼師性侵 熟女索賠百萬逾時效敗訴確定

30多歲熟女控告補教老師戴耕榮（左）性侵索賠100萬元，法院已超過最長10年時效判決駁回確定。（民眾提供）

2025/08/28 09:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕在彰化縣經營國中家教班的補教老師戴耕榮，被控於2003至2016年間，性侵害多名女國中生，刑事部分二審判處16年徒刑，目前更二審纏訟中；民事部分，其中1名現年30多歲的熟女，主張她被戴師性侵害，之後還與戴師發展成男女朋友，至就讀大學才終止，她向戴師求償100萬元，戴師則全盤否認，法院則認為性侵害發生於18年及16年前，已超過民法規定的10年最長請求時效期間，判決熟女敗訴確定。

這名熟女主張，2005年她就讀國中時，在戴師的住處內，被戴師性侵害1次，2007年戴師又在她同意之下，與她發生性關係1次，之後兩人互稱「老公」、「老婆」，多次發生性行為，一直到大學三年級，她才離開戴師，結束這段不正常的師生關係。

她強調，戴師第一次是對她性侵，沒有徵得她同意，後來她「應該沒有拒絕發生性行為」，但她回憶起戴師行徑時，身心靈都痛苦，受精神及心理損害，戴師是利用老師權威對她性侵害，戴師應賠償100萬元。

彰化地方法院一審認為，熟女上述主張應可採信，但性侵害之事，距離熟女提告，已相隔超過18年、16年，顯然超過民法第197條第1項規定的最長10年時效，判決熟女之訴駁回，熟女上訴二審，高等法院台中分院二審見解與一審相同，駁回熟女上訴，全案確定。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

