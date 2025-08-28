國中生單車挑戰神山部落出意外 海軍陸戰隊士兵及時救援

熱心救人的左營海軍陸戰隊原住民勇士陸健旻。（取自陸健旻臉書）

〔記者葉永騫／屏東報導〕沈姓國中生與同學共4人25日騎自行車挑戰屏東縣霧台鄉神山部落，返程行經長治交流道附近時，不慎單車之間距離未抓好發生碰撞，沈姓學生摔車、全身嚴重擦傷、滿臉是血，在高雄左營服役的海軍陸戰隊士兵陸健旻與女友蘇紋綺正好開車經過，馬上決定協助送醫，讓學生都平安返家，讓學生家長相當感謝。

受傷學生家長沈祈任說，就讀國中的兒子平時愛騎自行車運動，這次與同學騎自行車挑戰山區的神山部落成功後，25日下午返程，4人騎經長治交流道附近時，同學之間自行車發生碰撞，其兒子摔車後全身嚴重受傷，臉部全身流滿鮮血，當時同行的學生全都嚇呆了，相當的恐慌無助，所幸左營海軍陸戰隊士兵陸健旻與女友蘇紋綺剛好經過發現，還特別迴轉車輛來關心，並且開車將受傷的學生緊急送往屏東署立醫院急救，讓受傷的學生都受到妥善的治療。

沈祈任說，相當感謝陸健旻與蘇紋綺見義勇為、熱心助人的大愛，讓家屬非常的感動，看到兒子平安，心中的感謝無法用言語來形容，只能再次感謝英勇的國軍部隊訓練出那麼好的熱心有愛心的戰士，不但保家衛國外，更是保護人民最好典範。

單車挑戰神山部落摔車，沈姓學生全身嚴重擦挫傷。（沈祈任提供）

