惡劣！傳訊欠債人15歲兒子 恐嚇在其考上高中門口貼滿照片

陳男屢傳簡訊恐嚇欠債人唸國中的兒子，南投地院法官以成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月。（記者陳鳳麗攝）

2025/08/28 08:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投陳姓男子因欠債人避不見面，腦筋動到欠債人唸國中的兒子，傳簡訊要他勸父親面對，不然就會一直來亂，隔日再傳訊息，恐嚇若其父再不出來，住家門口和「考上的學校門口」都會貼滿少年的照片，少年害怕下報案，南投地院法官將陳男以成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑3月。

31歲陳姓男子與魏姓男子有債務糾紛，數度要魏男出來還錢未果，前年7月某日下午到魏家門外叫囂無效後，改從魏男唸國三準備升高中的兒子下手。

陳男用跟朋友借的手機傳訊息給該名青少年，不同時間分別傳送「弟弟你自己叫你爸主動跟我們聯絡，叫他打這隻手機給我，躲也躲不了一世，還是該面對…」、「如果不面對，到時我們亂去學校，你自己更丟臉而已」的訊息。

隔天中午以簡訊方式傳送魏姓少年的照片，並寫上「你爸再不出來面對，你家外面都是這張照片，包含你考上的那間學校也是」等文字恫嚇少年。

該案由南投地檢署檢察官起訴後，南投地院法官經審理，審酌陳男不用理性和平方式解決債務糾紛，反而恐嚇少年，致其心生不安與恐懼，所為實不可取，考量陳男尚知坦認犯行，但未能與被害人和解或調解並賠償損害，以成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月。全案可上訴。

