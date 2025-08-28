機警運將識破詐騙車手助警逮人 取回200萬贓款

高雄機警司機識破詐騙車手助警逮人。（民眾提供）

2025/08/28 00:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕全民抓詐！高雄一名計程車機警猜想自己載到詐欺車手，巧妙地撥打電話報警，警方獲報後即刻啟動圍捕機制，迅速部署埋伏，成功查緝2名犯嫌到案，起獲剛面交完的詐騙贓款200萬元。

三民二警分局不僅查獲詐騙車手，黃姓車手（42歲）還是名通緝犯，另一名監控手張姓男子（31歲）也落網，被害人徐姓女子（66歲）的200萬元失而復得。

請繼續往下閱讀...

三民二分局27日指出，徐女（66歲）日前接獲自稱檢警的詐騙電話，誆稱她涉及詐欺案，要求徐女交付帳戶內款項，並約定於8月26日上午面交現金新臺幣200萬元。

徐女一時害怕而信以為真，把200萬元交付車手黃男，監控手張男搭乘計程車趕來會合，熱心司機彭男（32歲）察覺有異，機警報警處置。

覺民所所長蘇宇炫獲報後，立即率領副所長吳竣鴻及多名警力趕抵現場埋伏，果真於現場發現車手黃嫌向被害人取款，隨即以優勢警力將其當場逮捕，並於附近巷口查緝欲逃離現場的張姓監控手。

警方於黃嫌身上查扣新台幣200萬元現金等證物，查知他是花蓮地方檢察署發布之通緝犯，且於張嫌身上起獲第二級毒品依托咪酯煙彈2顆及電子煙吸食器2支。

全案將黃嫌及張嫌分別依詐欺罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，黃嫌解送花蓮地檢署歸案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法