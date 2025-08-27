8/27 今彩539頭獎開4注！600萬獎落基隆、台南、台北

今晚（8月27日）開獎的第114000208期今彩539頭獎開出4注。（本報合成）

2025/08/27 22:17

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月27日）開獎的第114000208期今彩539頭獎開出4注，台南市官田區隆本里勝利路250號1樓「旺旺來彩券行」、台北市北投區大同街300號1樓「詠發彩券行」各開出1注，基隆市中山區復興路162號「利匯發彩券行」開出2注，每注可得600萬元。

第114000208期今彩539中獎號碼為「03、05、28、30、32」，頭獎開出4注，每注可得600萬元；貳獎共179注中獎，每注可得2萬元；參獎共6763注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6275注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000208期39樂合彩中獎號碼為「03、05、28、30、32」，四合1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共245注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0225注中獎，每注可得1125元。

第114000208期3星彩中獎號碼為「791」，壹獎共52注中獎，每注可得5000元。

第114000208期4星彩中獎號碼為「2473」，壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法