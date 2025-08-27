中壢車站前財神大樓驚傳墜樓 16歲女子不治

中壢車站前的財神大樓，今晚發生女子墜樓。（記者黃政嘉攝）

2025/08/27 21:13

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市消防局第二大隊中壢分隊今晚6點56分接獲報案，有1人自中壢財神大樓高處墜樓，消防到場救護。據了解，墜樓者是名16歲女性，墜樓後已外科OHCA，在CPR、頸圈長背板固定等救護處置後，由中壢分隊救護車送往中壢天晟醫院，但到院前已明顯死亡。

中壢警分局說明，死者到院前已無呼吸心跳，排除他殺可能，詳細死因將報請桃園地檢署相驗釐清。

據了解，墜樓者是從財神大樓頂樓墜下，墜樓地點位在大樓前中正路上斑馬線的人孔蓋，事發當時，一聲巨響，附近店家以為是車禍，後來發現是1名女性躺在人孔蓋上滲血，一動也不動，沒有意識，路人臉色驚嚇之餘仍幫忙報警，10分鐘後消防到場救護，隨後警方鑑識人員也到場採證。

財神大樓建於1979年，是地上11層、地下3層建物，原有百貨商場、電影院、西餐廳等，曾經風光一時，是中壢站前指標性的娛樂場所，後因經營不善走下坡，許多樓層閒置空間無人管理，複雜性高，也曾經發生過火警，目前1樓仍有眾多開店營業店家。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

警方鑑識人員到場採證。（記者黃政嘉攝）

警方鑑識人員於財神大樓前人孔蓋採證。（記者黃政嘉攝）

