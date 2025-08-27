為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    要脅告訴她老公 惡男交往人妻逼迫嘿咻重判

    陳男與人妻交往後，揚言要把內情告知其夫，進而性侵得逞，被高雄高分院判刑。（情境照）

    2025/08/27 20:56

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓男子在市場工作，認識已婚A女並私下交往後，被控要脅告知她老公內情，進而2度逼迫她口交、嘿咻，被高等法院高雄分院依妨害自主罪，併處執行刑5年2月。

    判決書指出，陳男因在高雄某市場工作，認識被害人A女，明知她的老公無法接受其私下與異性交往，卻因對她有好感，私下以LINE聯繫往來。

    2021年8月25日，陳男傳送訊息予A女：「告訴妳一件秘密，我把筆記列印下來，用信封包著，看妳老公那邊沒有人的時候，丟進去你家。我看誰撿到我不知道，我上面寫妳的名字，看妳怎麼死」等語。

    A女因害怕被其夫知道，於同年9月27日清晨搭計程車前往陳男住處，他恫稱，如不發生性行為，要將兩人往來之事告知其夫，她迫於無奈被性侵。隔月初，陳男又以同樣手法要脅A女前來住處，幫他口交得逞。

    一、二審據A女和家人等多名證人指證，以及她出現創傷後壓力症候群，認定陳男觸犯強制性交共2罪，各處有期徒刑3年10月，併執行刑5年2月，仍可上訴。

